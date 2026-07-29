Quién es la novia de Ibai Llanos: así es Carmen Cardenete

La pareja se conoció en un evento vinculado al sector del gaming mientras ambos trabajaban para distintas empresas

La vida privada de Ibai Llanos suele mantenerse alejada de la exposición mediática que rodea a sus proyectos profesionales. Sin embargo, el streamer español mantiene desde hace más de una década una relación con Carmen Cardenete, quien también construyó una destacada carrera dentro del mundo del marketing, la comunicación y los esports.

Quién es Carmen Cardenete, la novia de Ibai Llanos

Aunque el creador de contenido es una de las personalidades más influyentes de internet en habla hispana, su historia de amor con Carmen Cardenete se ha desarrollado con absoluta discreción. La pareja ha optado por preservar su intimidad durante años, alejándose de los focos y las redes sociales.

Lejos de dedicarse a la creación de contenido, Carmen construyó una sólida trayectoria profesional vinculada al sector del marketing y la comunicación. Estudió Periodismo, Marketing y Publicidad y ha trabajado en diferentes empresas relacionadas con el entretenimiento y los negocios digitales.

Actualmente, ocupa un importante rol dentro del mundo de los deportes electrónicos, consolidándose como una de las personas más influyentes en el entorno laboral del streamer español.

Cómo se conocieron Ibai Llanos y Carmen Cardenete

La historia entre Ibai Llanos y Carmen Cardenete comenzó en un entorno profesional vinculado al gaming. Ambos coincidieron en un evento realizado en Madrid mientras trabajaban para compañías diferentes.

Fue el propio streamer quien reveló algunos detalles sobre aquel primer encuentro durante una entrevista con el periodista Siro López en 2021. "Trabajábamos para diferentes empresas y nos conocimos ahí. Ella estudió periodismo, marketing y publicidad y estuvo trabajando para una empresa de Jorge Lorenzo que vendía de todo: gafas, ropa... Y era ella un poco la jefa de marketing", explicó Ibai Llanos en la entrevista.

A partir de ese momento, la relación comenzó a desarrollarse de manera natural. Primero compartieron espacios laborales y, con el tiempo, el vínculo evolucionó hasta convertirse en una historia de amor que ya supera los diez años.

A diferencia de otras figuras públicas, ambos eligieron mantener un perfil bajo y evitar convertir su relación en un contenido habitual para las redes sociales o las transmisiones en directo.

La historia de amor que lleva más de una década

Durante varios años, el streamer prácticamente no hizo referencias públicas a su vida sentimental. Una de las primeras menciones ocurrió en 2018, cuando respondió a rumores en la red social X con un breve mensaje. "Tengo novia desde hace tres años, que hable con una chica no significa que quiera algo con ella", escribió entonces.

Desde aquel momento, la relación se mantuvo estable y alejada de las polémicas mediáticas. Mientras la popularidad de Ibai Llanos crecía a nivel internacional, Carmen Cardenete continuó desarrollando su carrera profesional sin buscar protagonismo público.

La pareja ha acompañado mutuamente sus proyectos laborales, manteniendo un equilibrio entre la vida privada y las exigencias propias del mundo digital y empresarial.

A pesar de la enorme popularidad del streamer, ambos eligieron mantener su relación alejada de las redes sociales y las polémicas mediáticas

El rol de Carmen Cardenete en KOI

Actualmente, Carmen Cardenete forma parte de KOI, el club de esports fundado por Ibai Llanos junto a Gerard Piqué. Dentro de la organización se desempeña como directora de comunicación y producción, ocupando uno de los puestos más relevantes del equipo.

Su liderazgo le ha valido el apodo de "la jefa", una denominación que refleja la importancia de su trabajo dentro del club y el reconocimiento que posee entre quienes integran el proyecto.

Mientras Ibai Llanos continúa preparando nuevos desafíos profesionales, como La Velada del Año 6, la relación con Carmen se mantiene como una de las más sólidas y discretas del universo digital español, demostrando que la estabilidad también puede convivir con el éxito y la exposición mediática.