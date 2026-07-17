La Plata Rock: el certamen que busca a la próxima gran banda argentina.

La Plata vuelve a apostar por la música como parte de su identidad. La ciudad que vio nacer a bandas fundamentales del rock nacional como Virus, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Estelares y Él Mató a un Policía Motorizado presentó oficialmente La Plata Rock, una iniciativa que busca potenciar a la nueva generación de artistas locales y conectarlos con los principales escenarios del país.

El lanzamiento se realizó el jueves 16 de julio en el Salón Dorado del Palacio Municipal, en un acto encabezado por el intendente Julio Alak y conducido por el periodista Juan Di Natale. La jornada también contó con una presentación en vivo de Carmen Sánchez Viamonte, una de las voces más representativas de la escena platense actual.

La Plata Rock busca potenciar a la nueva generación de artistas locales y conectarlos con los principales escenarios del país.

Más que un concurso, La Plata Rock se presenta como una plataforma de desarrollo para músicos emergentes. A través de una convocatoria abierta, gratuita y destinada exclusivamente a artistas del partido de La Plata, el proyecto busca ofrecer herramientas de visibilidad y proyección para que nuevas bandas puedan dar el salto hacia escenarios de mayor alcance.

El gran incentivo será un lugar confirmado en el line-up del Quilmes Rock 2027, uno de los festivales más importantes del país. Para llegar a esa instancia, un jurado integrado por figuras de la música, el periodismo y la producción cultural seleccionará a los proyectos más destacados. Los tres finalistas se presentarán en vivo durante la Semana de la Música de La Plata, prevista para noviembre, donde se definirá al ganador.

El jurado de La Plata Rock está integrado por Juan Di Natale, Martín Bonetto, Marcelo Moura, Michel Peyronel, Goura, Paula Rivera y Federico Moura.

Entre quienes tendrán la responsabilidad de elegir a los artistas se encuentran Marcelo Moura, Michel Peyronel, Juan Di Natale, Goura, Paula Rivera, Martín Bonetto y Federico Moura.

Marcelo Moura, jurado de La Plata Rock: "La música es una expresión del alma"

Uno de los jurados será Marcelo Moura, histórico integrante de Virus, quien explicó a El Destape que su criterio de evaluación estará mucho más ligado a las emociones que a los aspectos técnicos. "Escucho la música con el cuerpo, no con la cabeza. Me tiene que conmover físicamente un grupo", afirmó durante la presentación del certamen. Y agregó que no pretende analizar cuestiones de ejecución o estudio, sino algo mucho más profundo: "La música es una expresión del alma y eso es lo que voy a tratar de capturar: el alma".

Marcelo Moura y Michel Peyronel durante el lanzamiento de La Plata Rock.

El músico también destacó que cada integrante del jurado tendrá una mirada diferente sobre los proyectos. Mientras algunos prestarán atención a cuestiones más técnicas, él buscará aquello que lo movilice desde el primer momento. "Siempre la música me movió el alma y eso es lo que voy a buscar", resumió.

La iniciativa también tendrá una proyección internacional. Como primera embajadora del proyecto fue elegida Carmen Sánchez Viamonte, quien viajará a Nueva York invitada por PopArt Music para participar de la Latin Alternative Music Conference (LAMC), uno de los encuentros más relevantes de la industria de la música independiente latinoamericana en Estados Unidos. Durante su estadía también grabará una nueva canción en Atlántico Studio, una experiencia que busca demostrar el alcance que puede tener la plataforma para los artistas locales.

Carmen Sánchez Viamonte se presentó en vivo durante el lanzamiento de La Plata Rock.

Cómo anotar a tu banda en La Plata Rock

La inscripción permanecerá abierta entre julio y octubre y podrá realizarse de forma gratuita a través del sitio oficial www.laplatarock.com.ar. Los músicos deberán completar un formulario con información sobre su proyecto e incluir enlaces a sus perfiles en plataformas digitales y redes sociales.

Con esta propuesta, La Plata apuesta a renovar el legado musical que la convirtió en una referencia del rock argentino y ofrecer una nueva oportunidad para que las bandas emergentes transformen su proyecto en una carrera profesional.