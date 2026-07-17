A cuánto puede llegar el dólar en agosto 2026, según el último informe del REM

Qué puede pasar con el dólar próximos meses

Las consultoras y bancos privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) actualizaron sus proyecciones para el tipo de cambio oficial y prevén que el dólar continuará con un ritmo de ajuste gradual durante el segundo semestre de 2026. Según el último informe difundido por la autoridad monetaria, el dólar oficial minorista promediará $1.513 durante agosto, lo que implicaría un incremento respecto del valor esperado para julio, estimado en $1.482.

Las proyecciones forman parte del REM, la encuesta mensual que reúne las expectativas de bancos, consultoras y centros de investigación sobre las principales variables macroeconómicas de la Argentina.

A cuánto llegará el dólar en agosto, según el REM

De acuerdo con las estimaciones relevadas por el Banco Central, el tipo de cambio oficial continuará aumentando de forma gradual durante los próximos meses. Las proyecciones del REM son las siguientes:

Julio: $1.482.

$1.482. Agosto: $1.513.

$1.513. Septiembre: $1.548.

$1.548. Octubre: $1.589.

$1.589. Noviembre: $1.621.

$1.621. Diciembre: $1.673.

De esta manera, el consenso de los analistas espera que el dólar oficial supere los $1.500 en agosto y mantenga una trayectoria ascendente hasta finalizar el año por encima de los $1.670.

El valor que puede alcanzar el dólar según BCRA

Qué espera el mercado para la inflación

El REM también actualizó las previsiones para la inflación y anticipa que el proceso de desaceleración continuará durante la segunda mitad del año. Las estimaciones de bancos y consultoras son:

Junio: 2%.

2%. Julio: 2%.

2%. Agosto: 1,8%.

1,8%. Septiembre: 1,8%.

1,8%. Octubre: 1,7%.

1,7%. Noviembre: 1,7%.

1,7%. Diciembre: 1,8%.

Con estas proyecciones, el consenso del mercado prevé que la inflación cierre 2026 en torno al 30%. Por su parte, el denominado Top 10, integrado por las consultoras que históricamente mostraron mayor precisión en sus pronósticos, proyecta una trayectoria muy similar para la inflación y el tipo de cambio durante los próximos meses.

Qué otras variables proyecta el REM

Además de las previsiones para el dólar y la inflación, el informe del Banco Central incluye estimaciones sobre la actividad económica, el empleo, el comercio exterior y las cuentas fiscales. En materia de crecimiento, los analistas proyectan que el Producto Interno Bruto (PIB) aumentará 0,6% durante el segundo trimestre y 0,9% tanto en el tercero como en el cuarto trimestre. Para todo 2026, esperan una expansión de 3% respecto del año anterior.

En el mercado laboral, las consultoras estiman una tasa de desempleo de 7,7% para el segundo trimestre y de 7,5% hacia fines de año.

Que valor puede alcanzar el dólar según REM

Respecto del sector externo, el REM prevé:

Exportaciones por USD 100.000 millones .

. Importaciones por USD 76.400 millones .

. Un superávit comercial de USD 23.600 millones.

En el plano fiscal, el consenso mantiene la expectativa de un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $15,7 billones durante 2026.

Qué es el REM del Banco Central

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) es un informe elaborado mensualmente por el Banco Central que reúne las proyecciones de bancos, consultoras económicas y centros de investigación sobre las principales variables de la economía argentina.

Entre los indicadores relevados se encuentran el tipo de cambio, la inflación, el crecimiento económico, el desempleo, el comercio exterior y el resultado fiscal, convirtiéndose en una de las principales referencias para conocer las expectativas del mercado sobre la evolución de la economía.