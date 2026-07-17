Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el lunes 20 de julio 2026

Qué valor puede alcanzar el dólar

El esquema de bandas cambiarias continúa siendo el principal mecanismo utilizado por el Gobierno para administrar la evolución del dólar oficial. Bajo este régimen, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente el piso y el techo del corredor cambiario dentro del cual puede fluctuar el tipo de cambio mayorista según la oferta y la demanda, sin necesidad de intervenir mientras la cotización permanezca dentro de esos límites.

De acuerdo con los últimos valores oficiales publicados por la autoridad monetaria, el techo de la banda cambiaria continuará avanzando durante los próximos días y llegará a $1.831,31 el lunes 20 de julio de 2026, marcando un nuevo máximo dentro del esquema vigente.

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el lunes 20 de julio

Según la actualización oficial del Banco Central, el techo de la banda cambiaria evolucionará de la siguiente manera:

Jueves 16 de julio: $1.826,41.

$1.826,41. Viernes 17 de julio: $1.827,63.

$1.827,63. Lunes 20 de julio: $1.831,31.

De esta manera, el límite superior del corredor cambiario mantendrá la trayectoria ascendente prevista por el régimen implementado por el Gobierno.

El valor máximo del dólar según BCRA

Cómo funciona la banda cambiaria del dólar

El régimen vigente establece un rango de flotación para el dólar oficial mayorista. Mientras la cotización permanezca entre el piso y el techo fijados por el Banco Central, el tipo de cambio puede moverse libremente según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

Este mecanismo busca otorgar previsibilidad al mercado cambiario sin fijar un precio único para el dólar, permitiendo que la cotización encuentre su equilibrio dentro de un corredor previamente definido. El Banco Central actualiza diariamente ambos límites siguiendo la fórmula prevista por el esquema cambiario vigente, por lo que tanto el piso como el techo muestran una evolución gradual a lo largo del tiempo.

Cuál es el valor máximo del dólar el lunes

Cuándo puede intervenir el Banco Central

La autoridad monetaria sólo queda habilitada para intervenir cuando el dólar oficial abandona el corredor establecido. Si la cotización supera el techo de la banda, el Banco Central puede vender reservas internacionales con el objetivo de moderar una aceleración del tipo de cambio.

En cambio, si el dólar perfora el piso del corredor, el organismo puede comprar divisas para fortalecer las reservas internacionales y sostener la cotización. Por ese motivo, el techo de $1.831,31 previsto para el lunes 20 de julio se convierte en una referencia clave para el mercado cambiario, ya que marca el nivel máximo que podrá alcanzar el dólar oficial mayorista dentro del esquema vigente antes de una eventual intervención del Banco Central.

Cómo comprar dólar oficial

Las personas que deseen comprar dólar oficial pueden hacerlo a través del home banking o la aplicación de su entidad bancaria, siempre que cuenten con una caja de ahorro en dólares habilitada. Para las operaciones realizadas por canales digitales no existe un límite general de compra, aunque algunas entidades solicitan aviso previo cuando la operación supera determinados montos.

En el caso de las compras presenciales con pesos en efectivo, continúa vigente el límite de US$100 mensuales, además de la obligación de completar la declaración jurada correspondiente exigida por la normativa cambiaria.