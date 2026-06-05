Cuándo fue el último recital en vivo del Indio Solari en los escenarios: así fue la función de la leyenda del rock argentino

El Indio Solari en el recital de Olavarría, el 11 de marzo 2017.

El Indio Solari murió el viernes 5 de junio de 2026 a los 77 años y, en medio de la despedida, resurge uno de los momentos más impactantes del rock argentino: la última vez que se subió a los escenarios en Olavarría.

¿Cuándo fue la última vez que el Indio Solari se subió a un escenario?

El último concierto en vivo de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado con el Indio Solari fue el 11 de marzo de 2017 en La Colmena de Olavarría, con cifras superiores a las 200.000 personas. El recital quedó marcado como uno de los recitales más convocantes de la historia.

Fue la última vez que pisó un escenario, ya que luego formó parte de diferentes shows de la banda mediante recursos audiovisuales y con apariciones en las pantallas debido al avance de su enfermedad. Sin embargo, su espíritu se ha hecho presente en cada uno de los recitales posteriores en los que se celebraron verdaderas misas ricoteras.

El último concierto del Indio fue el 11 de marzo del 2017 y acudieron más de 200 mil personas

Los detalles del final del concierto del Indio Solari en Olavarría

El diagnóstico del mal de Parkinson se había conocido un año antes del show, en 2016 y frente a la especulación de que podría ser el último concierto, ese 11 de marzo de 2017 hubo una convocatoria masiva. El concierto de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado comenzó con “Barbazul versus el amor letal” y, como era de esperarse, la multitud comenzó a hacer pogo.

Sin embargo, tras algunas canciones comenzó el caos. El Indio detuvo varias veces el recital por problemas en el público. "Hay alguien desmayado, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¡Hay gente en el piso, por favor! Hay mucha gente; hay que tener mucho cuidado. Levántenlos, por favor", pidió. Y lanzó una advertencia: "Si siguen empujando así, no vamos a poder terminar el show". La banda intentó bajar la intensidad del espectáculo y comenzó a tocar canciones más tranquilas, sin tanto agite. Sin embargo, tras el concierto se conoció la triste muerte de dos fanáticos: Javier León, de 42 años, y Juan Francisco Bulacio, de 36.

Cuándo fue el último recital en vivo del Indio Solari en los escenarios: así fue la función del histórico del rock argentino

Luego de aquel show, y debido a su enfermedad, el Indio Solari no volvió a brindar conciertos en escenarios en vivo y en directo. De todos modos, sí lo hizo a través de videos grabados en fragmentos que se transmitieron durante distintos recitales de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y también continuó haciendo música hasta el final de sus días.