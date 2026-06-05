Tan solo dos semanas antes de su muerte, el Indio Solari hizo su última aparición en público. Fue en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que le dio un doctorado honoris causa durante un acto colmado de ovaciones en la Facultad de Medicina. La ceremonia contó con discursos que destacaron su trayectoria de más de cinco décadas, un mensaje grabado del propio músico y un cierre musical que repasó gran parte de su obra, consolidando un reconocimiento histórico a su aporte fundamental a la cultura popular.

El acto oficial ocurrió el viernes 15 de mayo, en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA. La ceremonia estuvo presidida por el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, y por el vicerrector, Emiliano Yacobitti, quien estuvo a cargo de realizar el elogio académico del Doctorado Honoris Causa concedido a Carlos Alberto Solari. Este reconocimiento había sido determinado previamente en el mes de diciembre por el Consejo Superior de la Universidad, sustentado en la destacada trayectoria del músico y en su aporte fundamental a la cultura popular de nuestro país.

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El video del Indio Solari: sus últimas palabras en público

Tras el discurso de Emiliano Yacobitti, se reprodujo un mensaje grabado del Indio Solari en el cual expresó que la distinción lo ponía muy feliz y agradeció formalmente tanto al rectorado como a todas las personas que impulsaron dicho reconocimiento. Siguiendo la tradición establecida para estas ceremonias, las autoridades universitarias hicieron entrega del diploma y la medalla a Gaspar Benegas, guitarrista e integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien recibió los galardones en nombre del artista.

El evento finalizó con un concierto especial a cargo de Gaspar Benegas e importantes músicos. En total, los músicos interpretaron diez canciones del Indio Solari, entre las que figuraron piezas como El tesoro de los inocentes, La murga de la virgencita, Había una vez, Salando las heridas, El ruiseñor, el amor y la muerte, Ostende Hotel, Serenata de los santos fumadores, El arte del buen comer y Flight 956.