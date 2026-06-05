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Murió el Indio Solari

Murió el Indio Solari: el líder de los Redonditos de Ricota falleció a los 77 años

En VIVO - Actualizado hace 1 minuto

El cantante y líder de los Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado falleció esta mañana en su casa de Parque Leloir. El país despide a un ídolo popular. 

Murió el Indio Solari a los 77 años y la noticia conmociona al rock argentino. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció este viernes 5 de junio, en su casa de Parque Leloir. 

Considerado una de las figuras más influyentes de la música argentina de las últimas décadas, Solari construyó una carrera marcada por el fenómeno cultural de Los Redondos y luego por su etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Su legado incluye canciones que atravesaron generaciones y se convirtieron en parte de la historia del rock nacional.

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En los últimos años, el músico había hablado públicamente sobre su diagnóstico de Parkinson, enfermedad que influyó en su alejamiento de los recitales masivos. Aun así, mantuvo contacto con su público.

Todo sobre las repercusiones, homenajes, mensajes de despedida, posibles ceremonias y reacciones del mundo de la música y la cultura ante la muerte de una de las figuras más importantes del rock argentino.

 

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"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer", subrayó. 

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Skay Beilinson despidió al Indio Solari: "Buen viaje amigo"

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Murió el Indio Solari: la emoción de músicos y famosos en redes

La noticia generó conmoción en el mundo de la música, donde artistas y fanáticos comenzaron a despedir al Indio Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Carlos Alberto "Indio" Solari, histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció en las últimas horas a los 77 años.

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“Soy un artista peronista”: las definiciones políticas más fuertes del Indio Solari

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