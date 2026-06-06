Confirmaron que el velatorio del Indio Solari será en Parque Domínico

El músico será velado en Villa Domínico.

El velatorio de Indio Solari se realizará este domingo desde las 11 en el salón Gatica de Parque Domínico, partido bonaerense de Avellaneda. Para el operativo ya fueron desplegadas unas 700 personas y se prevé un dispositivo de seguridad de 1.500 efectivos. La ubicación para el último adiós al ídolo popular fue elegida especialmente para facilitar la afluencia de personas en una convocatoria de gran magnitud.

Fuentes de la organización señalaron a El Destape que el predio elegido para el velatorio de Solari fue seleccionado, entre otros factores, por sus condiciones de accesibilidad y circulación. El espacio se encuentra próximo a la estación Villa Domínico del ferrocarril Roca y cuenta con múltiples opciones de transporte público para facilitar la llegada de los asistentes.

El salón Gatica de Domínico.

El lugar está ubicado sobre avenidas amplias, con accesos que permitirán distribuir el flujo de personas. Además de la avenida Mitre, uno de los principales corredores de la zona, también se destaca la Av. Ramón Franco como una vía alternativa para la circulación y el descongestionamiento del tránsito.

Las mismas fuentes indicaron que la Av. Mitre permanecerá vallada como parte del operativo de seguridad previsto para la despedida. La organización considera que las características del predio ofrecen condiciones adecuadas para recibir una convocatoria masiva de seguidores del músico. El municipio espera más de 3 millones de personas a lo largo de toda la jornada.

El predio, cuyo nombre oficial es Parque Los Derechos del Trabajador, cuenta con unas 10 hectáreas y funciona como espacio verde y polideportivo público en Villa Domínico. La confirmación del lugar llega después de que quedara descartada la posibilidad de realizar la despedida en el Congreso de la Nación por cuestiones de seguridad y la negativa del Gobierno nacional de Javier Milei.

Mientras se aguarda por el velorio en Avellaneda, continúan las muestras de homenaje al Indio en distintos puntos del país. Para este sábado está convocado un banderazo en el Obelisco porteño y por la noche, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentarán en Comodoro Rivadavia en un show atravesado por la despedida al músico.

Despliegue de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del parque.

Las convocatorias se suman a las concentraciones que ya tuvieron lugar el viernes en Plaza de Mayo, La Plata, Rosario, Mar del Plata, Olavarría y otras ciudades del país, donde miles de seguidores recordaron al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con banderas, canciones y misas ricoteras espontáneas.

Plaza de Mayo se convirtió en una multitudinaria misa ricotera

Una de las mayores convocatorias del país la llevaron a cabo los seguidores del ídolo popular que se reunieron este viernes por la tarde-noche en Plaza de Mayo. La convocatoria surgió de manera espontánea apenas se conoció la noticia y reunió a seguidores llegados desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Banderas ricoteras, bengalas, remeras con la imagen del músico y cánticos marcaron una jornada cargada de emoción en el centro porteño. La plaza se transformó rápidamente en una nueva "misa ricotera", postal habitual en la historia de la banda y de su vínculo con el público.

Durante la concentración, miles de fanáticos cantaron clásicos del repertorio del Indio y Los Redondos entre aplausos, abrazos y lágrimas. La despedida popular volvió a poner de manifiesto la dimensión de un fenómeno cultural que trascendió al rock argentino y mantuvo intacta su capacidad de convocatoria hasta el final.

El comunicado oficial de la familia

El entorno más cercano al músico fallecido confirmó la noticia en la cuenta oficial de Solari. "La despedida al Indio va a ser hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", manifestaron en un comunicado.

"Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros", indicó la familia del cantante, y añadió: "No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre".

"Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró. Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra", concluye el mensaje que fue publicado en las redes sociales del Indio.