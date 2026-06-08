El periodista Esteban Trebucq calificó a la despedida masiva del Indio Solari como “marginal” al aire.

El domingo 7 de junio, miles de personas se acercaron al velorio de Carlos Alberto “Indio Solari" en el Polideportivo José María Gatica durante las primeras horas del día para darle el último adiós al músico que lideró la famosa banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La masividad de la convocatoria impactó sorprendentemente en los medios tradicionales y generó reacciones de todo tipo. En ese sentido, el periodista Esteban Trebucq calificó el hecho como “marginal”.

Durante una transmisión de La Casa Streaming, el periodista afirmó: “Se ha hecho un culto en Argentina a la marginalidad, hay un culto en la marginalidad, o sea, marginal igual pueblo, igual peronismo, igual Cristina Libre. Sí vos no te expresas con marginalidad, no haces un culto de ello, no aplaudís que cagas en la calle, no decis Cristina Libre, odias al pueblo, odias a la patria, sos un genocida, sionista, de derecha y muerte a Milei”.

Además continuó: “Para ser popular según esta gente tenes que hacer lo que te acabo de contar. Es decir, es el verdadero culto a la marginalidad. Antes para ser popular tenías que laburar básicamente. Ahora se ve que popular es drogarse al lado de una alcantarilla y tomarse un Fernet con una remera del Che Guevara”. Asimismo sumó: “Ayer hubo más de un millón de personas pero no quiero creer que esto sea una mayoría de la sociedad argentina. Hoy la mayoría del pueblo se levantó a trabajar”.

La muerte del Indio Solari conmocionó a la Argentina

Este viernes 5 de junio falleció una de las figuras más influyentes en la historia del rock nacional argentino, el Indio Solari, tras luchar durante varios años contra la enfermedad del Parkinson. Su último concierto fue en Olavarría, en marzo de 2017. Luego, en 2023, anunció públicamente el diagnóstico que padecía y reveló su retiro definitivo de los escenarios.

