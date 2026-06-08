Marcelo Figueras reveló lo que nadie contó sobre el velorio del Indio Solari: "Nos boludearon durante horas"

Qué dijo Marcelo Figueras sobre la muerte del Indio Solari.

La muerte del Indio Solari a sus 77 años movilizó a millones de personas el último fin de semana, con homenajes y un velorio popular en el Polideportivo Gatica, en Villa Dominico, donde descansaron sus restos. A la enorme cantidad de mensajes de figuras expresando su dolor por el fallecimiento, se sumó una palabra muy esperada por los "ricoteros": el periodista y escritor Marcelo Figueras, uno de los amigos más cercanos del rockero.

En una entrevista con Alejandro Bercovich (Radio con Vos), Figueras recordó la memoria de a quien calificó como "su mejor amigo" y contó algunos de los secretos detrás de la organización del velorio del Indio, que estuvo a cargo de su familia y autoridades provinciales. "Estoy súper feliz de como resultó todo, a pesar de todas las adversidades y no del Gobierno nacional. Todo se fue armando de una manera muy mágica, en algún sentido muy derivada de la energía del Indio", sostuvo Figueras, también encargado de los comunicados de prensa emitidos por la muerte del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"Había mucho miedo natural a cómo podía llegar a salir esto (el velorio) y cómo iba a reaccionar la gente, había mucho prejuicio en torno a los ricoteros. Yo no tenía miedo a este respecto, porque era consciente de la clase de amor que el Indio inspiraba en toda la gente que lo valoraba y lo seguía, y tenía claro que el Indio había pasado años generando una especie de pedagogía del autocuidado y del cuidado recíproco", agregó Figueras, remarcando que el acento del comunicado sobre el velorio estuvo puesto en "Cuidémonos. No es este el momento para sacarnos la bronca'".

El llamado de Cristina Kirchner y el "boludeo" de Martín Menem

Figueras remarcó que la expresidenta Cristina Kirchner llamó a la familia del Indio para expresar sus condolencias, y sugirió que se lo velara en el Congreso porque el Indio "se lo merecía". "La estructura del Congreso era muy beneficiosa para algo de las características que esto iba a tener: porque tiene una plaza enorme adelante, lo cual te da la posibilidad de que la gente se amontone ahí, y después porque adentro tenés una explanada y una rampa, por la que podía subir la gente que quería despedirlo. En términos operativos se prestaba de manera maravillosa para que esto saliese bien", puntualizó el escritor.

Pero los problemas no tardaron en aparecer, porque las gestiones para usar el Congreso se vieron frustradas por Martín Menem quien "los boludeó durante horas". "La respuesta de Martín Menem fue 'no sé, tenemos que analizarlo'". Horas más tarde, Figueras recibió el llamado de Manuel Adorni -una vez que se hizo pública la decisión del Gobierno nacional de no velar al cantante en el Congreso-, para expresar un mensaje oficial a la familia del Indio, pero el daño ya estaba hecho.