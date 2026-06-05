Murió el Indio Solari: la autopsia confirmó que fue por un ACV hemorrágico y descartó el ahogamiento

La investigación judicial sobre la muerte de Carlos "Indio" Solari dio a conocer los primeros resultados de la autopsia, que determinaron que el reconocido músico falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico y descartaron que la causa del deceso haya sido un ahogamiento.

Según informó la Fiscalía General de Morón, a partir de las actuaciones encabezadas por el fiscal Lucio Rivero, titular de la UFI N° 2 de Ituzaingó, junto con los testimonios recabados, las pericias realizadas en el lugar y los estudios forenses practicados sobre el cuerpo del artista, se pudo reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos durante la madrugada.

De acuerdo con la investigación, Solari se encontraba en la piscina climatizada cubierta de su vivienda cuando sufrió un ACV hemorrágico que le provocó la muerte de manera inmediata. Los especialistas descartaron que el fallecimiento se haya producido por inmersión o asfixia por agua.

La fiscalía precisó que el músico fue encontrado dentro de la piscina por su cuidadora, quien al llegar al domicilio y no encontrarlo en el resto de la casa decidió dirigirse hacia ese sector. Allí, junto a la esposa del artista, retiró el cuerpo del agua y solicitó asistencia médica de urgencia.

Minutos después arribaron los servicios de emergencia, cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque sin lograr revertir el cuadro.

Los resultados preliminares de la autopsia concluyeron que la muerte tuvo un origen no traumático y fue consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico. No obstante, la causa exacta del episodio será ratificada mediante estudios complementarios sobre las muestras extraídas durante el examen forense.

La investigación continúa abierta a la espera de los resultados definitivos de esas pericias, aunque hasta el momento no surgieron elementos que indiquen la participación de terceros ni circunstancias ajenas a una causa médica natural.

Despedida del Indio Solari: Martín Menem dijo que el Congreso “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias” para organizar una despedida al ícono del rock nacional Indio Solari, fallecido este viernes a los 77 años de edad.

“Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, explicó el riojano en su cuenta de la red social X

“Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado”, agregó.