A pedido de la familia del Indio Solari, Cecilia Moreau solicitó velar al músico en el Congreso

Ante el pedido de la familia de Carlos Alberto "El Indio" Solari, la diputada Cecilia Moreau solicitó a las autoridades del Congreso velar al músico en el Parlamento. Hasta el momento no hubo una respuesta oficial y se analiza la posibilidad de que la ceremonia se realice en La Bombonera.

Más temprano, la familia informó el fallecimiento del artísta como "la noticia más triste" en sus redes sociales y confirmaron que habrá una "despedida pública" para que "todos y todas los que lo amaron" puedan darle un último adiós, tras fallecer esta mañana a sus 77 años.

"La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes. Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación", publicó su cuenta oficial de Instagram.

Luego, se detalló cómo será el velatorio del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: "Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también. Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó. Graciosos y valientes".

La convocatoria a Plaza de Mayo

En paralelo, seguidores de uno de los máximos referentes de la historia del rock en Argentina convocaron a una "misa ricotera" este viernes a las 18 en Plaza de Mayo para conmemorarlo. La iniciativa comenzó a difundirse durante la mañana a través de grupos de fanáticos y distintas redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron una invitación para reunirse en la histórica plaza frente a la Casa Rosada.

Se espera una importante concurrencia de seguidores que planean acercarse con banderas, remeras y otros símbolos de la liturgia ricotera.

Por otro lado, también circuló una iniciativa para que "todos los ricoteros" se congreguen en la ciudad de La Plata, donde la icónica banda supo hacer sus primeros pasos. "Juntarnos en 7 y 50 hoy a las 19 horas para despedir a nuestro grande Indio Solari", dice la imagen compartida.