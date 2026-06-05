Murió el Indio Solari a los 77 años.

De acuerdo a información atribuida a la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Ituzaingó, Carlos Alberto "Indio" Solari, histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció en las últimas horas. La causa fue caratulada como "Averiguación de causales de muerte" y, según el texto difundido, "nada indica o señala otra causa de muerte". El músico padecía la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público años atrás.

Hasta el momento, no trascendieron detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre posibles ceremonias de despedida. La fiscalía dispuso las actuaciones correspondientes para determinar formalmente las causales de la muerte.

Solari es considerado una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. Al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota construyó un fenómeno cultural sin precedentes y, tras la disolución de la banda, continuó una exitosa carrera solista que lo mantuvo entre los artistas más convocantes del país.

El Indio Solari y una huella imborrable en el rock nacional

Hablar de Carlos "Indio" Solari es hablar de una de las figuras más influyentes de la historia de la música argentina. Ya sea como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o en su posterior carrera solista, su obra trascendió el ámbito del rock para convertirse en un fenómeno cultural, social y hasta político que marcó a varias generaciones.

A diferencia de otras grandes estrellas del rock argentino, Solari construyó su leyenda desde la distancia. Durante décadas evitó los medios de comunicación, rechazó las reglas de la industria musical y apostó por una relación directa con su público. Esa decisión, lejos de alejarlo de la gente, fortaleció un vínculo pocas veces visto en la historia de la música nacional.

Carlos Alberto "Indio" Solari, histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció en las últimas horas a los 77 años.

Cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzó a crecer durante los años 80, el grupo se diferenció rápidamente del resto de la escena. Con letras enigmáticas, una estética propia y una independencia casi absoluta de las grandes compañías discográficas, la banda construyó un universo único.

Canciones como "Ji Ji Ji", "Juguetes Perdidos", "Un ángel para tu soledad", "La bestia pop", "Preso en mi ciudad" o "Todo un palo" se transformaron en himnos capaces de atravesar generaciones. Lo que comenzó como una propuesta contracultural terminó convirtiéndose en uno de los movimientos musicales más convocantes de la historia argentina.

Los recitales ricoteros dejaron de ser simples conciertos para convertirse en rituales colectivos. Miles de personas viajaban desde distintos puntos del país para asistir a cada presentación, generando un fenómeno social que todavía hoy sigue siendo estudiado por periodistas, sociólogos e investigadores culturales.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, formó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado e inició una carrera solista que mantuvo intacto su poder de convocatoria.

Gran parte de la importancia del Indio Solari radica en sus letras. Su manera de escribir rompió con las estructuras tradicionales del rock argentino. Referencias literarias, críticas sociales, personajes marginales, metáforas complejas y múltiples interpretaciones convivieron en una obra que evitó siempre las respuestas fáciles.

A diferencia de otros compositores que buscaban transmitir mensajes directos, Solari construyó canciones abiertas, capaces de generar lecturas distintas según la experiencia de cada oyente. Esa característica convirtió a muchas de sus frases en parte del lenguaje cotidiano de varias generaciones.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, muchos pensaron que el fenómeno perdería fuerza. Ocurrió exactamente lo contrario. Con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Solari inició una carrera solista que mantuvo intacto su poder de convocatoria. Sin grandes campañas de difusión, sin presencia constante en televisión y con escasas entrevistas, logró reunir cientos de miles de personas en recitales multitudinarios.

El Indio Solari se convirtió en una de las figuras culturales más influyentes del país durante cuatro décadas.

Cada presentación se transformaba en un acontecimiento nacional. Fanáticos de todas las edades recorrían cientos de kilómetros para verlo, consolidando una comunidad cultural que excedía lo estrictamente musical.

La influencia del Indio puede encontrarse en decenas de artistas de distintas generaciones. Desde bandas de rock hasta músicos del universo urbano han reconocido la importancia de su obra y la capacidad que tuvo para construir una identidad artística propia.

Su legado también se observa en la forma de entender la independencia artística. Los Redondos demostraron que era posible construir una carrera masiva sin depender completamente de los grandes circuitos comerciales, una idea que inspiró a innumerables músicos argentinos.

La importancia de Carlos Solari en el rock nacional no se explica únicamente por la cantidad de discos vendidos o por la convocatoria de sus recitales. Su figura logró algo mucho más difícil: convertirse en un símbolo cultural. Durante más de cuatro décadas, sus canciones acompañaron a millones de personas en distintos momentos de sus vidas. Entre metáforas, himnos generacionales y recitales históricos, el Indio Solari dejó una marca que trasciende al rock y forma parte de la historia cultural argentina.