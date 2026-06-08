Las botas slouchy de los 90 vuelven y son tendencia este invierno

Las slouchy tienen caña blanda y generan un efecto arrugado natural.

Las slouchy boots volvieron con todo y ya dominan el street style porteño. Con caña arrugada, aire despreocupado y estética dosmilera, estas botas se convirtieron en el calzado más visto del invierno. Te contamos qué son, por qué regresaron y cómo combinarlas sin fallar.

Qué son las botas slouchy y por qué vuelven en 2026

Las botas slouchy se caracterizan por tener una caña blanda y caída que genera un efecto arrugado natural. A diferencia de las botas rígidas o ultra ajustadas, este diseño apuesta por el movimiento y una apariencia más relajada. Las versiones en gamuza y tonos chocolate son las más elegidas este invierno.

El fenómeno conecta directamente con el regreso de la estética dosmilera y boho chic que domina la moda actual. Además, las tendencias priorizan cada vez más la comodidad sin resignar estilo. En ese contexto, las slouchy aparecen como la alternativa perfecta frente a las botas estructuradas o las bucaneras clásicas.

Del revival Y2K a las calles de Buenos Aires

El regreso de las slouchy no puede entenderse sin el revival Y2K que domina TikTok, Pinterest e Instagram. La nostalgia por la moda de los 2000 volvió a instalar prendas y siluetas que parecían olvidadas, y las botas arrugadas son uno de sus emblemas más fuertes.

En Buenos Aires, el fenómeno se mezcla con la necesidad de un calzado funcional para el invierno: cómodo, abrigado y adaptable tanto a looks casuales como nocturnos. Desde Palermo hasta Recoleta, las slouchy ya son el nuevo uniforme fashionista para enfrentar las bajas temperaturas sin perder onda.

Cómo se usan las slouchy este invierno

Si en 2016 se combinaban con skinny jeans y camperas de cuero, en 2026 las reglas cambiaron por completo. El styling actual busca equilibrar volúmenes y sumar capas oversized. Los jeans baggy o rectos metidos parcialmente dentro de la bota son la combinación más vista de la temporada.

También se usan con polleras midi tejidas y sweaters amplios, bermudas sastreras con medias térmicas, vestidos de punto y tapados largos. Los looks monocromáticos en negro, chocolate o borgoña son los favoritos. Los tonos tierra, el gamuzado y el cuero envejecido dominan las vidrieras y el street style.

Por qué reemplazan a las botas rígidas

Mientras las bucaneras pierden protagonismo y los modelos ultra estructurados empiezan a verse menos, las slouchy ofrecen algo que hoy la moda valora especialmente: naturalidad visual. La tendencia acompaña el auge de las prendas amplias y las siluetas relajadas que dominaron las colecciones de este invierno.

El resultado es un look más orgánico y menos producido, pero igual de sofisticado. Para muchas estilistas, el secreto está en que las slouchy "arman el outfit" sin necesidad de demasiados accesorios. Con una buena bota arrugada, el resto del look se resuelve solo. Si todavía no te subiste a la tendencia, este invierno es el momento.