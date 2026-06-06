Del contour al smokey eye: el maquillaje de 2016 vuelve con todo en 2026

El ciclo de los diez años trae de vuelta los looks intensos.

Después de años de caras lavadas y maquillaje imperceptible, en 2026 vuelven los looks intensos que marcaron la década pasada. Labios definidos, contour marcado, cat eye y smokey eye regresan actualizados. Te contamos por qué vuelven y cómo se usan ahora según una experta de Avon.

Los especialistas lo llaman el "ciclo de los diez años", una dinámica donde estilos y referencias visuales vuelven a cobrar relevancia cuando una nueva generación los descubre o los reinterpreta. Lo que fue furor en 2016, hoy regresa con códigos renovados y mucha más libertad.

"Estamos viendo cómo regresan muchos códigos estéticos de 2016, pero no como una copia exacta. Hoy se recuperan desde un lugar mucho más flexible y personal, donde cada persona toma aquello con lo que se siente identificada y lo adapta a su propia forma de expresarse", explica Guadalupe Barreto, Key Make Up Artist experta en Avon.

Qué tendencias vuelven y cómo se actualizan

Entre las que ganan protagonismo aparecen los labios definidos y con mayor volumen visual, los acabados mate, el contour marcado y los ojos intensos. El maquillaje deja de ocupar un rol secundario para convertirse nuevamente en una herramienta de expresión poderosa.

"Durante varios años predominó la idea de un maquillaje casi imperceptible. Ahora vemos una vuelta a las propuestas más visibles, donde el color, las texturas y las formas vuelven a ocupar un lugar central", señala Barreto. La diferencia con 2016 es que ya no se busca corregir o esconder rasgos, sino usarlos para construir una identidad visual propia.

El clásico cat eye y el smokey eye reaparecen tanto en pasarelas como en redes sociales, pero actualizados con trazos más libres y combinaciones menos rígidas que las que dominaron la década pasada.

Los labios son el mejor ejemplo de este regreso. En redes, los llamados "lip combos" —la combinación de delineadores, labiales y otros productos— acumulan millones de visualizaciones y se convirtieron en uno de los contenidos de belleza más compartidos.

"Los labios volvieron a ocupar un lugar central en el maquillaje. Hoy vemos a muchísimas personas compartiendo sus combinaciones favoritas y explorando distintas formas de jugar con el color, los acabados y los volúmenes", detalla Barreto.

Los lip combos explotan en redes con millones de visualizaciones diarias.

La especialista explica que el labial evolucionó mucho más allá del color. "Los avances tecnológicos permitieron desarrollar fórmulas de larga duración, opciones que combinan hidratación y pigmentación, y acabados muy diversos", afirma. Entre los más elegidos están los mate, los cremosos y los satinados o brillantes.

"Hoy las consumidoras buscan productos que acompañen su ritmo de vida. La durabilidad, la fidelidad del color y la comodidad son factores tan importantes como las tendencias del momento", sostiene Barreto.

En paralelo, la piel vuelve a trabajarse con mayor cobertura y definición. Lejos de las bases ultralivianas que dominaron las últimas temporadas, reaparece el interés por acabados uniformes y más elaborados. El contour, que parecía desterrado, regresa.