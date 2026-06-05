"Pestañas fantasma": así es la nueva tendencia en maquillaje para este 2026, natural y sofisticado.

Las "pestañas fantasma" son la nueva tendencia en maquillaje para este 2026. Durante años, la tendencia apuntaba a pestañas largas, tupidas y con un efecto dramático. Sin embargo, este año la búsqueda es totalmente distinta.

Las "ghost lashes" o "pestañas fantasma" apuestan por un look mucho más natural, en el que las pestañas se ven apenas realzadas y sin exceso de producto. La idea es resaltar los rasgos propios sin que el maquillaje sea el protagonista.

El fenómeno sigue la misma línea de otras tendencias minimalistas que ganaron fuerza en los últimos años, como el maquillaje "no-makeup makeup" y las rutinas de belleza más simples. En lugar de capas y capas de máscara o extensiones voluminosas, el foco está puesto en mostrar las pestañas tal como son.

“Las ghost lashes son similares al maquillaje ‘no makeup makeup’: se enfocan en resaltar tus pestañas naturales de una manera casi imperceptible”, explica Manuel Espinoza, maquillador profesional y embajador de Black Radiance, en diálogo con Real Simple.

Las ventajas de las "pestañas fantasma"

Además de que logran un aspecto más fresco y natural, esta tendencia también tiene beneficios prácticos. Al reducir el uso de máscara de pestañas, se evitan problemas como los grumos, las manchas o el producto que se corre a lo largo del día.

“Evitar la máscara elimina problemas como manchas, descamación o grumos. Además, demuestra que sabés editar tu look y elegir qué destacar”, explica Tonya Riner, maquilladora profesional. “No todos los estilos de maquillaje necesitan la dimensión extra que aporta la máscara. De hecho, a veces las pestañas pueden distraer de la estética que querés lograr”.

Otro de los motivos detrás de la popularidad de las pestañas fantasma es el cuidado de las pestañas naturales. Tanto las extensiones como el uso constante de máscara pueden debilitarlas con el tiempo. “Si usás extensiones constantemente, pueden dañar las pestañas naturales o arrancarlas, haciéndolas más frágiles”, señala Espinoza.

Cómo sumarse a la tendencia de las pestañas fantasma

La forma más simple de adoptar esta tendencia es prescindir de la máscara de pestañas. Sin embargo, quienes buscan un leve efecto de definición pueden recurrir a alternativas más sutiles, como delinear la línea superior de las pestañas, aplicar sombra oscura en la raíz para generar profundidad o utilizar sérums fortalecedores que ayuden a mejorar el aspecto natural de las pestañas.

También existen opciones intermedias, como las máscaras transparentes o las máscaras marrones, que aportan una definición suave sin generar un efecto recargado. “Las máscaras transparentes aportan un brillo sutil y además ayudan a nutrir las pestañas. Son el punto medio perfecto para quienes no se animan a dejarlas completamente al natural”, cierra Riner.