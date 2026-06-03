¿Qué es la estética Clean Girl y por qué sigue siendo tendencia en 2026?

El clean girl apuesta por una piel hidratada y un maquillaje luminoso.

La estética Clean Girl nació en TikTok y rápidamente se convirtió en un fenómeno global que revolucionó el mundo del maquillaje, la moda y el cuidado personal. En 2026, esta tendencia sigue más vigente que nunca, destacándose por su simplicidad y frescura.

A diferencia de estilos más extravagantes o cargados, el Clean Girl apuesta por una imagen natural y cuidada, donde el rostro luce impecable sin aparentar esfuerzo. La premisa central es “menos es más”, priorizando la elegancia y el minimalismo sobre los cambios drásticos.

Esta estética busca transmitir una apariencia saludable y elegante, enfocándose en detalles sutiles y un cuidado personal riguroso. Su popularidad se disparó gracias a las redes sociales, donde miles de creadoras compartieron tutoriales para lograr este estilo, acumulando millones de reproducciones.

El maquillaje característico del Clean Girl resalta los rasgos naturales con un acabado luminoso que da protagonismo a una piel hidratada y radiante, evitando los acabados mate. Los tonos que predominan son suaves y neutros como nude, rosado, gris, blanco, durazno y camel, que aportan frescura sin llamar demasiado la atención.

Además, el cuidado de la piel es fundamental dentro de esta tendencia. Muchas personas prefieren invertir en rutinas de skincare para mantener la piel saludable antes que en maquillajes pesados, lo que refuerza la idea de una belleza sencilla y natural.

Varias celebridades impulsaron esta estética a nivel internacional, siendo Hailey Bieber una de las figuras más emblemáticas. La modelo se convirtió en un ícono del estilo Clean Girl gracias a sus looks minimalistas y su piel luminosa, además del éxito de su marca de cuidado facial.

Otras famosas también adoptaron esta tendencia, apareciendo en eventos y publicaciones con maquillajes naturales, peinados pulidos y prendas básicas, consolidando así la idea de una belleza más relajada y auténtica.

La versatilidad es uno de los puntos fuertes que mantiene vigente al Clean Girl en 2026. Su maquillaje natural y básicos de moda funcionan para cualquier ocasión, adaptándose a diferentes estilos y momentos del día.

Los tonos que predominan son nude, rosado, durazno, gris y camel.

Por otra parte, el auge de conceptos como la sostenibilidad y el bienestar personal contribuye a que esta estética siga conquistando a nuevas generaciones. Las plataformas digitales continúan impulsando este tipo de contenido, con videos de rutinas matutinas, skincare y maquillaje sencillo que suman millones de visualizaciones diariamente.

En definitiva, la combinación de elegancia, practicidad y naturalidad hace que el Clean Girl no solo sea una tendencia de maquillaje y moda, sino también un estilo de vida que sigue ganando adeptos en todo el mundo.