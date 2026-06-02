Adiós al minimalismo: los accesorios que marcan tendencia en este invierno 2026 (Foto: Pinterest)

Con las bajas de temperaturas y la llegada del invierno, no solo hay que pensar en vestirse con la técnica del layering, porque los accesorios se vuelven parte crucial del look. En la temporada de invierno 2026, las bufandas oversized y los guantes de cuero se imponen como tendencia por su capacidad para generar texturas, abrigar y sumar estilo al outfit.

¿Por qué son tendencia las bufandas gigantes y los guantes de cuero?

Las bufandas gigantes son el ítem más elegido para afrontar el frío; con géneros suaves y en una paleta de colores bastante amplia, se imponen como el gran comodín para abrigarse durante el invierno 2026. Además de servir para taparse el cuello y tener más abrigo, su tamaño también se puede utilizar como manta.

Las bufandas gigantes son las más elegidas para enfrentar el frío este invierno 2026 (Foto: Pinterest)

Los modelos se ofrecen en lana y tejidos gruesos, pero no solo son un abrigo, sino que también suman volumen y pueden aportar más estilo al look. Entre los colores que predominan se encuentran el gris, negro, chocolate, azul y beige. También el bordó y los estampados escoceses.

Sin embargo, los guantes de cuero se presentan como los grandes accesorios este invierno. Se trata de un ítem vintage, que llega en tonos modernos y son señal de elegancia y sofisticación.

Además, son un accesorio muy versátil: se pueden sumar a looks elegantes como más casuales. Para estar a la moda, el secreto está en el color, ya que esta temporada predominan, además del clásico negro, el cherry, el chocolate y el color suelo.

Cómo combinar los accesorios estrella este invierno 2026

Si bien los guantes de cuero quedan bien con cualquier look, aquellos diseños que cuentan con detalles metálicos o en piel sintética pueden elevar los outfits, ya que son un detalle que aporta sofisticación sin esfuerzo.

Por otro lado, para las bufandas con mucho volumen, es clave elegir prendas más simples o de línea recta que permitan jugar con las proporciones en todo el look.