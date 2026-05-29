Abrigada, pero con estilo: qué es el layering, la técnica viral para vestirse bien este otoño-invierno sin pasar frío.

Estar abrigada y vestirse bien al mismo tiempo durante el otoño-invierno es todo un desafío, pero hay algunos secretos que los expertos en moda y estilismo recomiendan para cumplir estos dos objetivos.

Es muy común que cuando llegue el frío, caigamos en vestirnos todos los días con joggings, buzos y camperas puffer. Si querés vestirte más a la moda o bien más formal para ir a trabajar, el layering es la técnica que tenés que conocer.

Se trata de algo muy simple: vestirse en capas. Las capas de ropa protegen muy bien del frío y, al mismo tiempo, te posibilitan a ponerte ese suéter finito o esa chaqueta de media estación que tanto querés sin sufrir del frío, gracias al calor corporal que generan las varias capas de ropa, una encima de la otra.

"Lo primero que debés tener en cuenta para que tu outfit no tenga demasiado volumen es que todas tus prendas no deben ser demasiado anchas. Así que debemos jugar mucho con las proporciones, entre prendas un poco ajustadas y prendas un poco más oversizes", aconseja Camila, asesora de imagen.

Moda invierno 2026: cómo hacer layering.

En este sentido, destaca que "los looks en capa te van a mantener abrigada pero van a hacer que tus looks se vean muchísimo más estilizados". Haciendo layering, vas a poder usar tranquilamente toda esa ropa que tanto te gusta sin miedo a tener frío.

Además, podés ponerte varias camisetas, una encima de la otra, varios suéteres finitos o incluso medias largas debajo del jean o pantalón sastrero para estar aún más abrigada. Incluso podés sumar prendas térmicas, para los días de más frío.

3 fórmulas de layering para este otoño-invierno 2026

1. Jean, camisa básica y suéter

Vestite con el jean que más te guste y una camisa básica (idealmente blanca). Agregá un sweater y sumá accesorios. En los pies, queda muy bien el calzado en punta, ya sean stilettos o botas. ¡Listo! Ya te vas a ver arreglada y abrigada en minutos.

2. Jean, camiseta básica, camisa y trench

Para la segunda fórmula, vestite con un jean, una camiseta manga larga y una camisa por encima. Podés agregar zapatos y accesorios, como cinturón y cartera. La última capa va a ser el trench coat o abrigo liviano que tengas. Si todavía tenés frío, podés sumar más capas.

3. Pantalón sastrero, camiseta básica y chaleco sastrero

Agarrá un pantalón sastrero que tengas en casa y una camiseta lisa, preferentemente blanca o negra. Sumá un chaleco sastrero y, por último, un abrigo largo encima. ¡Listo!