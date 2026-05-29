Café y pastelería desde $4.000 en un parque de CABA: música en vivo y actividades para toda la familia.

Quienes no tengan planes aún para el fin de semana pueden disfrutar de Barrios a la Carta. Se trata de una propuesta gastronómica y cultural itinerante por los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión es el turno de parque Los Andes en Chacarita, donde se dispondrán más de 20 puestos de restaurantes, cafeterías y heladerías de renombre.

Cuándo y a qué hora será Barrios a la Carta en Chacarita

La edición de Barrios a la Carta en Chacarita tendrá lugar este fin de semana del 30 y 31 de mayo, entre las 10 y 19 hs. Durante ambas jornadas se podrá disfrutar de bandas en vivo y diferentes actividades pensadas para toda la familia. En lo que respecta a las propuestas gastronómicas, habrá platos elaborados con productos frescos y artesanales, helados, opciones vegetarianas y veganas, pastas y quesos, así como platos de diferentes partes del mundo, y, por supuesto, café de especialidad y pastelería de calidad.

Llega Barrios a la Carta a parque Los Andes en Chacarita.

Lo mejor de todo es que se trata de una salida económica. Y es que, el café y la pastelería se podrá comprar por tan solo $4.000, mientras que los helados tendrán un valor desde $5.000 y los platos de restaurante degustar a partir de los $10.000. De esta manera, Barrios a la Carta ofrece un plan bonito, bueno y barato, en uno de los puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo será la grilla de cada día

Sábado

11.30 h – De qué hablo cuando hablo de café, por Nómada.

12.15 h – Preguntas y respuestas, por Dalila Vazquez y Nicolás Tykocki de Olla 7, Ácido y Aci2 Bar

13.00 h – Entrevista a Marc Miguez - Fundador de La Casetta Focaccia

13.45 h – DJ set + tambores, por Lauchapass

14.35 h – Música en vivo, por Cabeza de Elefante

15.15 h - Recetas de familia

16.15 h – Música en vivo, por La Cumbia de Rodri

17.15 h – DJ set Coneja China

Domingo