Café y pastelería desde $4.000 en un parque de CABA: música en vivo y actividades para toda la familia

Quienes no tengan planes aún para el fin de semana pueden disfrutar de Barrios a la Carta. Se trata de una propuesta gastronómica y cultural itinerante por los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión es el turno de parque Los Andes en Chacarita, donde se dispondrán más de 20 puestos de restaurantes, cafeterías y heladerías de renombre.
Cuándo y a qué hora será Barrios a la Carta en Chacarita
La edición de Barrios a la Carta en Chacarita tendrá lugar este fin de semana del 30 y 31 de mayo, entre las 10 y 19 hs. Durante ambas jornadas se podrá disfrutar de bandas en vivo y diferentes actividades pensadas para toda la familia. En lo que respecta a las propuestas gastronómicas, habrá platos elaborados con productos frescos y artesanales, helados, opciones vegetarianas y veganas, pastas y quesos, así como platos de diferentes partes del mundo, y, por supuesto, café de especialidad y pastelería de calidad.
Lo mejor de todo es que se trata de una salida económica. Y es que, el café y la pastelería se podrá comprar por tan solo $4.000, mientras que los helados tendrán un valor desde $5.000 y los platos de restaurante degustar a partir de los $10.000. De esta manera, Barrios a la Carta ofrece un plan bonito, bueno y barato, en uno de los puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cómo será la grilla de cada día
Sábado
- 11.30 h – De qué hablo cuando hablo de café, por Nómada.
- 12.15 h – Preguntas y respuestas, por Dalila Vazquez y Nicolás Tykocki de Olla 7, Ácido y Aci2 Bar
- 13.00 h – Entrevista a Marc Miguez - Fundador de La Casetta Focaccia
- 13.45 h – DJ set + tambores, por Lauchapass
- 14.35 h – Música en vivo, por Cabeza de Elefante
- 15.15 h - Recetas de familia
- 16.15 h – Música en vivo, por La Cumbia de Rodri
- 17.15 h – DJ set Coneja China
Domingo
- 11.30 h – De qué hablo cuando hablo de café, por Nómada.
- 12.30 h – Entrevista a Marc Miguez- Fundador de La Casetta Focaccia.
- 13.20 h – Música en vivo, por Cabeza de Elefante.
- 14.15 h – Música en vivo, por La Cumbia de Rodri.
- 15.15 h - Piano Bar, por Lucrecia Vinos.
- 16.15 h – Música en vivo, por Fuerza Stereo.
- 17.30 h – DJ set Coneja China