Javier Milei contradijo a Luis Caputo sobre la supuesta baja de la pobreza: le erraron por dos millones

El presidente Javier Milei contradijo al ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a la cantidad de personas que salieron de la pobreza durante la gestión de La Libertad Avanza. El contraste entre ambos análisis demuestra la debilidad argumental del Gobierno para sostener que la crisis económica no existe.

Este jueves se llevó a cabo el Latam Economic Forum en el complejo Goldencenter de Parque Norte. La misma organización había distinguido a Milei en Miami, hace dos años, con el título de “embajador de la luz”. Entre los principales expositores del evento estuvieron el mandatario argentino y Caputo. En paralelo al foro, estudiantes, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA realizaron una protesta y un banderazo sobre la autopista para manifestar su rechazo a la presencia de Milei y reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El primero en tomar la palabra fue Caputo, quien repasó distintos indicadores económicos acompañados de presentaciones visuales para destacar lo que definió como logros de la gestión. Durante su exposición, aseguró que “12 millones de personas salieron de la pobreza” desde la llegada del Gobierno en diciembre de 2023 y sostuvo que “un 25% de la población ya está mejor”. Además, remarcó la necesidad de “dar la pelea contra el relato” que cuestiona esas cifras.

Horas más tarde llegó el turno de Milei, luego de las intervenciones de empresarios como el CEO de YPF, Horacio Marín, y el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin. En medio de un discurso cargado de definiciones económicas y referencias teóricas, el Presidente contradijo públicamente los números planteados por su propio ministro. “Gracias a una actitud muy valiente de la ministra Sandra Pettovello, hoy podemos decir que la Argentina sacó a 12 millones de personas de la pobreza”, afirmó, aunque esta vez sin acompañar sus dichos con gráficos o estadísticas proyectadas.

Otro golpe al bolsillo: en junio, las tarifas de gas suben 2,8% y las de electricidad 1,5%.

Las facturas de gas aumentarán un 2,81% en el mes de junio y las de electricidad un 1,5%, de acuerdo a los nuevos cuadros tarifarios que realizaron los entes reguladores. De esta forma la factura media de la red de gas tendrá un alza por encima de la inflación de mayo (se estima menor a 2,6%).

En cambio, la de electricidad se ajustará por debajo de esa misma referencia, pero el alza depende en gran medida de los entes reguladores provinciales. El Gobierno decidió desacelerar el ritmo de quita de subsidios en mantener en ambos servicios para amortiguar los efectos de la inflación.

Un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que los subsidios en el primer trimestre se ubicaron en 0,16% del PIB Del total de las transferencias realizadas por el Estado Nacional, el 75% se destinó al sector eléctrico, mientras que el 22% correspondió al rubro del gas natural.