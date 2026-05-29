Se confirmó la guerra interna de Mario Pergolini con otra figura de El Trece: "No le gusta”

Una figura de El Trece protagoniza un nuevo cruce televisivo con el conductor de Otro día perdido, Mario Pergolini.

El actor y comediante Agustín Rada Aristarán protagoniza una nueva interna dentro del mundo televisivo y aseguró que su cruce sería con el conductor de Otro día perdido, Mario Daniel Pergolini.

Durante una transmisión en vivo de Intrusos (América TV), el conductor del programa Adrián Pallares reveló: “Rada está en los últimos ensayos de Charlie y la fábrica de chocolates y están ensayando con cuatro elenco de chicos, lo cual es mucho. Así que tomó varios días para poder ensayar, así que se reacomodaron”.

Además añadió: “Pergolini grababa a las 3 de la tarde y ahora están grabando a las 12 del mediodía para liberarlo. Pero el problema va a estar cuando empiece con las funciones. A Pergolini esto no le gusta nada".

En paralelo a este revuelo, se viralizó un fragmento en donde el conductor de Otro día perdido dejó en claro su prioridad hacia la obra de Rada. Por otro lado, Aristarán contó en el programa de América TV que está agradecido con la producción por acomodar sus horarios a la obra teatral, todo esto con el objetivo de alejar los rumores de enfrentamiento que surgieron tras estos cambios.

Agustín Rada habla sobre su cruce con Mario Pergolini

Lejos de alimentar las especulaciones, Rada se separó del supuesto cruce y afirmó en Intrusos: “Me honra mucho que Mario cambie el día de grabación y que me permitan faltar, ahora lo voy a hacer y más adelante de nuevo. Yo iba a hacer Wonka desde antes que exista Otro día perdido. Mario todos los días me dice algo, 'el trabajo es de lunes a viernes'".

Asimismo explicó: “Todo lo que yo hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme al teatro, las redes, la televisión, todo. Ese es mi objetivo. Lo que hago en el teatro, yo lo sé hacer y dejó el alma".