Entradas para Los Nocheros en el Gran Rex 2026: precios y fecha de cuándo toca

Los Nocheros vuelven a Buenos Aires, después de su homenaje en los Premios Gardel. (Crédito de foto: Los Nocheros)

El legendario grupo de folklore argentino Los Nocheros regresa al mítico escenario del Teatro Gran Rex el próximo 11 de agosto para celebrar cuatro décadas de una carrera impecable. Originarios de la provincia de Salta, este emblemático grupo ha sido un pilar fundamental en la transformación de la música popular, fusionando la esencia tradicional de la zamba y la chacarera con arreglos vocales contemporáneos.

Tras recibir un reconocimiento a la trayectoria en los Premios Gardel 2026, la banda salteña ofrecerá una función única bajo el título "Todo Nocheros: 40 años en una noche". El reencuentro promete ser una experiencia cargada de nostalgia y profunda emoción, conectando de forma directa con aquel fenómeno masivo que explotó a finales de los noventa en la mítica Avenida Corrientes, donde consolidan un romance inquebrantable con el público de Buenos Aires.

Precios de entradas y dónde comprarlas

Las entradas para la gran noche en el Teatro Gran Rex están a la venta en el sitio de TuEntrada. El histórico recital cuenta con varias localidades para disfrutarlo y ya se encuentran disponibles para escoger. Los interesados en adquirir sus entradas pueden hacerlo a través de las boleterías físicas de la sala teatral o mediante el sistema digital autorizado para el evento.

Los precios van desde los $34,500 en la localidad de Pullman 5, hasta $103,500 en la ubicación Platea 1 que es la más cercana al escenario. Si la compra se hace a través de TuEntrada, también se debe sumar el costo por servicio.

Los Nocheros se presentan en el Teatro Gran Rex.

Una leyenda del folklore con proyección rioplatense

La historia de Los Nocheros comenzó oficialmente en el año 1986, cuando debutaron en la peña Gauchos de Güemes en Salta. A partir de allí, iniciaron un camino que incluye más de 25 álbumes editados y millones de copias vendidas. Su característico sonido de balada folklórica romántica caló hondo no solo en cada provincia de Argentina, sino también en Uruguay, donde cosecharon una enorme base de seguidores que mantiene sus canciones sonando de forma ininterrumpida en las radios rioplatenses, por su capacidad para atravesar generaciones enteras.

En el marco de esta imponente gira de celebración, el grupo recorrerá numerosos puntos clave del país y del exterior. Antes y después de su esperado desembarco en la capital argentina, se presentarán en Bahía Blanca, Mar del Plata, San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba. En septiembre visitarán Tucumán y su Salta natal. El recorrido seguirá en octubre por Rosario el 24 y Paraná el 25, para luego cruzar al territorio uruguayo con actuaciones confirmadas en Montevideo, San José y Punta del Este.