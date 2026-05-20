Entradas para Alex Anwandter en el Teatro Gran Rex: precios y fecha de cuándo toca

Alex Anwandter se presenta en el Teatro Gran Rex. (Crédito de foto: C+G Prensa)

El músico y productor chileno Alex Anwandter celebrará sus dos décadas de trayectoria con un concierto en Buenos Aires. Consolidado como uno de los máximos referentes del pop latino contemporáneo, el artista se presentará el próximo 18 de septiembre a las 20:30 horas en el mítico Teatro Gran Rex, marcando un hito fundamental en su estrecho vínculo con el público argentino.

Compra de entradas para Alex Anwandter

Las entradas para este evento único ya se encuentran disponibles. Los tickets pueden adquirirse de manera virtual a través de la plataforma oficial de TuEntrada. Los valores de las localidades varían según la ubicación dentro del teatro, comenzando desde los 28,000 pesos en los sectores más accesibles, permitiendo que una amplia audiencia forme parte de la celebración.

Su debut en este prestigioso escenario representa un salto definitivo en su convocatoria local. El crecimiento de Anwandter en Buenos Aires ha sido constante; tras ganarse el respeto del circuito en espacios como Palermo Groove, Teatro Vorterix y el Complejo C Art Media, el punto de inflexión definitivo ocurrió durante 2025, cuando agotó tres funciones consecutivas en Niceto Club.

Lejos de ser una retrospectiva convencional, la cita del 18 de septiembre está diseñada como una experiencia irrepetible. El compositor chileno es reconocido internacionalmente por transformar cada show en una propuesta estética y narrativa diferente. Para esta noche especial en la emblemática Avenida Corrientes, Anwandter prepara un repertorio exclusivo que recorrerá las distintas etapas de su discografía, acompañado por una ambiciosa puesta en escena y la participación de invitados especiales.

Alex Anwandter vuelve a Argentina. (Crédito de foto: C+G Prensa)

La trayectoria de Alex Anwandter

El recital en el Gran Rex coronará una carrera impecable que cruza de manera perfecta la sensibilidad pop con el activismo político. Como solista, Anwandter ha editado cinco álbumes de estudio cruciales: Odisea, Rebeldes, Amiga, Latinoamericana (nominado al Latin Grammy como Mejor Álbum Alternativo en 2018) y El diablo en el cuerpo. Su relevancia global ha sido elogiada por prestigiosas publicaciones como Rolling Stone y The New York Times.

Su faceta artística se expande notablemente fuera de los escenarios. Como productor, estuvo detrás de Tu historia, el aclamado álbum de Julieta Venegas ganador del Latin Grammy en 2023, y del lanzamiento solista de Juliana Gattas. Además, demostró su talento en la dirección cinematográfica con la película Nunca vas a estar solo, premiada en el Festival de Berlín en 2016. La noche del Gran Rex será la oportunidad ideal para repasar una obra que ha redefinido el pop de nuestra región.