Una estrella del cuarteto sorprendió con lo que contó de La Sole: “Me vestía como ella”

La Sole recibió palabras de admiración por parte de una colega de cuarteto.

Soledad Pastorutti lleva adelante el ciclo 30 Pueblos en YouTube, con motivo de sus treinta años de carrera. En una de las emisiones apareció la estrella del cuarteto Eugenia Quevedo, quien le dedicó palabras de amor y admiración a la ídola del folklore.

La propuesta busca repasar la huella que la cantante santafesina dejó en diferentes generaciones de músicos a lo largo y ancho del país. En este marco, la actual referente de la música popular cordobesa se sumó al envío para aportar su testimonio sobre el impacto que la figura de Arequito tuvo en su propio camino.

Durante su participación, Quevedo no ocultó la profunda admiración que siente por La Sole desde sus inicios en la infancia, destacando el fenómeno social que generó en toda una generación de mujeres. "Todas las nenas nos vestíamos como ella. Es mi referente clave", soltó Eugenia al referirse a la importancia de Soledad tanto en su vida personal como profesional.

Con estas palabras, la vocalista describió cómo el estilo, la energía y el revoleo del poncho de La Sole se convirtieron en una inspiración para quienes soñaban con subirse a un escenario. Este encuentro en el marco del aniversario de la trayectoria de Pastorutti no es el primer cruce destacado entre ambas artistas.

La Sole y Eugenia Quevedo.

El encuentro musical de Eugenia Quevedo y Soledad Pastorutti

Cabe recordar que la estrella del cuarteto ya tuvo la oportunidad de concretar el sueño de registrar una colaboración junto a su máxima ídola; se trató de Tus Botellas, un single estrenado a mediados de 2024 que las unió dentro del género tropical y que demostró la química vocal y escénica que existe entre ambas intérpretes.

Aquella experiencia compartida en la música tropical fortaleció un vínculo de mutuo respeto que ahora se revalida con la presencia de Quevedo en 30 Pueblos. Para la cantante cordobesa, formar parte de este selecto grupo de invitados que rinde tributo a los 30 años de carrera de Soledad representa la confirmación de que aquel espejo de la infancia terminó transformándose en una colega y aliada en la industria musical actual.

La emisión dejó en evidencia cómo el legado de Soledad Pastorutti excede los límites del folklore tradicional, influyendo en artistas que hoy lideran géneros populares como el cuarteto y la cumbia. A través del relato de Eugenia Quevedo, el ciclo ratificó su premisa fundamental: repasar cómo tres décadas de música, festivales y canciones lograron moldear la identidad de los nuevos talentos que hoy conquistan las listas de éxito en todo el país.