Perdió los auriculares en plena excursión y los encontró La Sole: el insólito momento que se volvió viral

La Sole vivió un insólito momento en Bariloche.

Soledad Pastorutti sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir un video que registra una increíble coincidencia en el sur argentino, donde la artista grababa uno de los episodio de su serie 30 Pueblos, por sus treinta años de carrera. La cantante santafesina estuvo en Bariloche y allí vivió un insólito momento con una admiradora.

En medio de un recorrido por un punto turístico de la zona, la artista vio un auricular tirado en el suelo y, lejos de dejarlo pasar, decidió recogerlo para intentar encontrar a su dueño. Lo que comenzó como un simple gesto solidario se transformó rápidamente en un momento inolvidable gracias a un giro inesperado del destino.

A los pocos minutos, la dueña del objeto perdido apareció buscándolo y se topó de frente con Soledad, quien le entregó el dispositivo en mano. Al percatarse de que la persona que la estaba ayudando era nada menos que La Sole, la mujer reaccionó con euforia, mezclando el alivio por recuperar su pertenencia con la emoción de conocer a su ídola.

La afortunada turista no dejó pasar la oportunidad de expresarle a la cantante el profundo cariño y la admiración que siente por su carrera artística, agradeciéndole tanto por el gesto como por su cercanía. La sorpresa no terminó allí, ya que el esposo de la mujer se sumó a la escena poco después.

El momento viral de La Sole.

Al acercarse y notar la presencia de la figura de Arequito, el hombre quedó completamente atónito, incapaz de creer la insólita situación que estaban viviendo en pleno paseo. "Pará que traigo al nene", soltó el joven en alusión a que quería que su hijo conociera a La Sole.

El clásico del tango que La Sole versionó a los 17 años

En 1998, con solo 17 años, Soledad Pastorutti consolidaba un suceso de masas que había transformado la escena folklórica nacional. Con el objetivo de registrar la potencia de sus presentaciones en directo, la cantante santafesina editó A mi gente, su tercera producción discográfica y su debut en el formato de álbum en vivo.

Entre las piezas que conformaron el repertorio de aquel material, sobresalió una lograda incursión en el tango: Garganta con arena. La composición, creada por Cacho Castaña en 1993, fue concebida como un tributo a la figura de Roberto Goyeneche, describiendo la melancolía y el fraseo único que caracterizaron al "Polaco". Al reinterpretar esta obra, la joven artista no solo exhibió su versatilidad vocal, sino que tendió un puente entre la tradición litoraleña y la lírica urbana de Buenos Aires.