El emotivo recuerdo de una figura de San Lorenzo a Miguel Ángel Russo: "Sin él"

El emotivo recuerdo de una figura de San Lorenzo a Miguel Ángel Russo

Una figura de San Lorenzo habló de Miguel Ángel Russo y lo recordó con mucho cariño a poco más de un año y medio de su fallecimiento. Se trata nada más y nada menos que de Orlando Gill, arquero del "Ciclón" que debutó en Primera gracias al mencionado DT, quien en una entrevista no dudó en hacer referencia a "Miguelo" y lo que significó en su carrera. En la previa del encuentro ante Santos de Brasil por la Copa Sudamericana, el guardameta no dudó en rememorar al histórico técnico.

"Sin él no iba a estar acá, es una realidad. Me bancó, me dio una manoa y siempre voy a estar eternamente agradecido con él", aseguró Gill en diálogo con el medio La Tribu de Paraguay. Mientras integra la prelista de Gustavo Alfaro en el seleccionado guaraní de cara al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, el joven portero nacido en la ciudad de San Lorenzo también dio detalles de por qué tomó la decisión de calzarse los guantes a los 12 años.

Orlando Gill recordó a Miguel Ángel Russo con un sentido mensaje

"Me hizo debutar en Uruguay en un amistoso. Se lesionó un compañero, el otro arquero y me tocó entrar en el segundo tiempo. Y él no quiso traer a otro, tuvieron varias opciones, arqueros de jerarquía, internacionales y rechazó todo eso para bancarme a mí", esbozó el arquero con respecto a su presentación defendiendo los tres palos del "Ciclón" de la mano de Russo. Cabe destacar que, bajo su mando, disputó un total de 20 encuentros en los que recibió 14 tantos y mantdvuo el arco en cero en 9 cotejos.

A su vez, recordó el consejo que le dio el propio DT en aquel momento y que no olvida: "Que siga entrenando, 'yo quiero que vos juegues, te voy a dar la oportunidad para que la aproveches' y siempre recuerdo cuando me dijo que me iba a tener en cuenta". Sin dudas no dejó pasar la chance ya que se ganó el lugar en el arco de San Lorenzo y hoy es una pieza fundamental para Gustavo Álvarez.

Los inicios de Orlando Gill como arquero

Con respecto a sus inicios en el puesto, Gill recordó que comenzó jugando como defensor y también se desempeñó como delantero hasta los once años. Por otro lado, contó que por decisión de un técnico fue al arco, le "gustó" y se quedó con el lugar para no salir más. Antes de llegar al "Ciclón" estuvo en Sportivo San Lorenzo de Paraguay hasta 2024 y previo a su debut en la máxima categoría también brilló en Reserva.

Los números de Orlando Gill en San Lorenzo

Partidos jugados : 57.

: 57. Goles recibidos : 41.

: 41. Vallas invictas: 29.

Orlando Gill recordó a Miguel Ángel Russo con emotivas palabras

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