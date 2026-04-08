Claudio Úbeda se emocionó al recordar a Miguel Russo tras el triunfo de Boca: "Duro"

La emoción de Úbeda al recordar a Russo tras el triunfo de Boca en la Libertadores

Boca Juniors venció a Universidad Católica de Chile en condición de visitante y arrancó de la mejor manera la Copa Libertadores de América. De la mano de Claudio Úbeda, el "Xeneize" consiguió los primeros tres puntos en el debut para dar un gran paso pensando en el sueño de levantar la séptima. El DT habló en conferencia de prensa pocos minutos después e hizo referencia a Miguel Ángel Russo, su antecesor en el cargo, visiblemente emocionado ante los periodistas.

Es que fue justamente "Miguelo" el técnico con el que el conjunto "Azul y Oro" ganó el trofeo continental por sexta vez en la historia y ahora todo está en manos del "Sifón". Por supuesto, la ilusión sigue intacta y el elenco de La Ribera sabe que el 2026 puede ser el año soñado. Ante una pregunta de uno de los presentes, el entrenador no dudó en acordarse de su ex compañero y a quien reemplazó en el puesto tras su muerte en octubre del 2025.

El emotivo recuerdo de Úbeda sobre Russo tras la victoria de Boca en el debut de la Libertadores

"Él siempre en estos momentos, que no son límites pero son importantes, decía que 'hay que ponerse duro'. Y eso es ser un equipo bien estructurado cuando no tenemos la pelota y también cuando la tenemos. Aprender a cambiar rápido la fase de ofensiva a defensiva, interpretarlo bien, pasar línea de la pelota, ser agresivo para la marca, hablar, un poco de todo", respondió Úbeda ante la consulta de uno de los periodistas sobre qué diría Russo después del triunfo conseguido.

Por otro lado, en cuanto a su análisis sobre lo que sucedió en la cancha ante el conjunto chileno, Úbeda aseguró que están "contentos con el resultado, el equipo encontró el gol rápido, jugamos bien, intentamos siempre salir jugando. Cuando no podíamos bajo presión intentábamos saltar líneas y después es un típico partido de Copa Libertadores donde por momentos se puso más friccionado el partido y se generó algún conflicto". Por último, el "SIfón" también destacó al elenco local que sobre el final tuvo chances de llegar al empate: "Jugamos contra un rival importante que también tiene capacidad como para intentar equilibrar un poco el resultado. Nos puso un poco en riesgo sobre el final pero lo supimos cerrar bien".

Los números de Úbeda como DT de Boca

Partidos dirigidos : 22.

: 22. Triunfos : 13.

: 13. Empates : 5.

: 5. Derrotas : 4.

: 4. Títulos: no ganó.

Claudio Úbeda junto a Miguel Ángel Russo en Boca Juniors

Cuándo vuelve a jugar Boca por la Libertadores

El próximo partido del "Xeneize" en el torneo continental buscando el camino hacia la tan ansiada séptima es el próximo martes 14 de abril en La Bombonera ante Barcelona de Ecuador a partir de las 21. Los de Úbeda querrán seguir por la senda victoriosa, mientras que el elenco visitante que perdió 1 a 0 ante Cruzeiro en el debut tendrá que revertir la imagen que dejó en dicho cotejo. Será también el duelo previo al Superclásico ante River Plate que tendrá lugar el domingo 19 del mencionado mes en el Estadio Monumental.