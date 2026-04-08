Boca volvió a la Copa Libertadores con una alegría: ganó en Chile y quiere más

En una noche cargada de simbolismo y expectativas, Boca Juniors dio sus primeros pasos en la Copa Libertadores 2026 visitando a la Universidad Católica en el renovado Estadio San Carlos de Apoquindo. Tras dos años de ausencia en la fase de grupos, el equipo de la Ribera volvió a su "hábitat natural" con el objetivo obsesivo de conquistar la séptima corona.

El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo D, estuvo marcado por el regreso triunfal de un hijo pródigo: Leandro Paredes. El volante campeón del mundo no solo fue la gran novedad en el once inicial de Claudio Úbeda, sino que se convirtió rápidamente en el eje del equipo, aportando la jerarquía necesaria para un estreno internacional de esta magnitud.

Un inicio de estudio y presión Desde el pitazo inicial del uruguayo Gustavo Tejera a las 21:30, el partido mostró a un Boca decidido a plantar bandera en Santiago. Con una formación equilibrada que mezcló la juventud de Lautaro Di Lollo y Milton Delgado con la experiencia de Paredes y la potencia ofensiva de la dupla Merentiel-Bareiro, el "Xeneize" intentó dominar la posesión desde el arranque.

Por su parte, la Universidad Católica, dirigida por el argentino Daniel Garnero, propuso un juego físico y ordenado, buscando explotar la velocidad de Clemente Montes y la peligrosidad de su goleador, Fernando Zampedri.

La "mística" de los Cruzados En la previa, el clima en Las Condes estaba enrarecido por la ausencia de público visitante, pero la historia jugaba a favor de Boca. Los enfrentamientos contra la Católica suelen ser un buen augurio para el club argentino: el recuerdo del año 2000, punto de partida de la era dorada de Carlos Bianchi, sobrevoló el estadio como una señal de esperanza para los hinchas que lo siguieron desde Argentina.

Formaciones iniciales:

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Juan Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel, Cristian Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Con el empate 0-0 en los primeros minutos de juego, Boca dejó claro que su regreso a la Libertadores no es un trámite, sino el comienzo de una nueva "gran ilusión" continental.