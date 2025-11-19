Sacan a la luz cómo se enteró Bilardo de la muerte de Russo.

El hermano de Carlos Bilardo, Jorge Bilardo, sacó a la luz cómo reaccionó el "Narigón" cuando él le dio la noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors. El entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 padece el Síndrome de Hakim Adams, una enfermedad neurodegenerativa que no le permite tener noción plena de la realidad en el día a día.

Durante la entrevista con Súper Deportivo Radio, el hermano del "Doctor" fue contundente y lapidario al respecto. Es que el exentrenador dirigió a "Miguelo" tanto en Estudiantes de La Plata, donde ambos son ídolos, como en la "Albiceleste". De hecho, estuvo a punto de citarlo para la mencionada Copa del Mundo, aunque finalmente no pudo porque el exmediocampista central se había lesionado unos días antes de la lista definitiva.

El hermano de Bilardo filtró la reacción del ex DT cuando le comunicó la muerte de Russo: "Lagrimeó"

"Me tocó contarle a Carlos que Miguel había fallecido, fue durante un partido de Boca, que estaba la bandera (de Russo) y todo", contó Jorge Bilardo. "Le dije: ´Mirá, ahí está Miguel, esto...´", detalló. Al mismo tiempo, resaltó que su hermano "se quedó quieto y lagrimeó un poquito, hoy es bravo...". "Me mató. Yo quería salir y tirarme debajo de un colectivo", se sinceró.

Por último, Jorge Bilardo relató que "vos mirás por la televisión y te das cuenta, son tipos que se dan cuenta. ´Homenaje a Miguel, a Miguel...´. Y ya ahí te das cuenta, ahí le tenés que decir". "Yo fui ahí al velorio en la cancha de Boca. Pero bueno, pobre Carlos, no podía ir porque no se puede. No se puede mover mucho de la casa", sentenció crudamente.

Russo y Bilardo, dos ídolos de Estudiantes.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Bilardo?

Se trata del Síndrome de Hakim Adams, una patrología neurodegenerativa que provoca pérdidas de la memoria, trastornos en la estabilidad y limita la movilidad, especialmente por cómo afecta a las piernas. Su origen se deba a un aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos o las cavidades del cerebro. De esa manera, también crecen los ventrículos, lo que produce dentro del cráneo un aumento de la presión con las posteriores complicaciones neurológicas.

No obstante, su hermano Jorge aseguró en el 2024 que "los médicos le dijeron que de esto no se va a morir. Se va a morir de otra cosa, pero de esto no". En el mismo sentido, enfatizó en que "lo único que no sigue es una charla, una conversación" y cerró: "Por ejemplo, vos le decís 'che, Carlos, hace calor'. Y él te contesta que sí y la corta ahí. Nos reconoce a todos, eso es bueno, pero no tiene la charla de una conversación. Habla poco".