Tristeza en el fútbol argentino por lo que filtraron sobre Bilardo: "Ya no me reconoce"

Tristeza en el fútbol argentino por lo nuevo que se supo sobre Carlos Bilardo.

Miguel Ángel Lemme, amigo e histórico ayudante de campo de Carlos Salvador Bilardo, filtró nuevos detalles acerca del estado de salud del extrenador de 87 años. El ídolo de la Selección Argentina y de Estudiantes de La Plata padece el Síndrome de Hakim Adams desde hace alrededor de una década y lamentablemente su situación empeora mes a mes.

Durante la entrevista con Súper Deportivo Radio, Lemme reveló que se siente muy triste porque el "Narigón" ya no lo reconoce, aunque también aseguró que es muy difícil dejar de ir a verlo porque el afecto personal que le tiene desde hace tanto tiempo. Sin embargo, aclaró que "dentro de todo está bien" y hasta se refirió puntualmente al vínculo del "Doctor" con sus seres queridos.

Lemme detalló cómo está Bilardo de salud: "A veces confunde a la hija con la esposa"

A pura sinceridad, el excolaborador del "Narigón" en el cuerpo técnico expresó: "A mí no me reconoce, ya no reconoce a nadie... Salvo, a veces, que confunde a la hija con la esposa". Incluso, admitió: "Yo dije siempre que el día que no me reconozca, no voy más... Pero es mas fuerte que yo. No lo puedo dejar. Muchas veces me voy llorando a casa".

A pesar de la delicada situación por la que transita el "Doctor", su amigo contó: "Estuve el sábado pasado con él, merendamos y luego llegó la hija con los nietos". Y sentenció concretamente: "Yo me quedé un ratito porque cuando llega la familia, me voy. Dentro de todo, está bien. La enfermedad que tiene no es recuperable, pero yo lo veo bien".

Lemme reveló nuevos detalles acerca de la delicada salud de Bilardo.

¿Qué enfermedad tiene Bilardo?

Se trata del Síndrome de Hakim Adams, una patrología neurodegenerativa que provoca pérdidas de la memoria, trastornos en la estabilidad y limita la movilidad, especialmente por cómo afecta a las piernas. Su origen se deba a un aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos o las cavidades del cerebro. De esa manera, también crecen los ventrículos, lo que produce dentro del cráneo un aumento de la presión con las posteriores complicaciones neurológicas.

No obstante, su hermano Jorge aseguró en el 2024 que "los médicos le dijeron que de esto no se va a morir. Se va a morir de otra cosa, pero de esto no". En el mismo sentido, enfatizó en que "lo único que no sigue es una charla, una conversación" y cerró: "Por ejemplo, vos le decís 'che, Carlos, hace calor'. Y él te contesta que sí y la corta ahí. Nos reconoce a todos, eso es bueno, pero no tiene la charla de una conversación. Habla poco".