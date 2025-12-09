Las bolsas europeas cotizan planas a la espera de la decisión de la Fed sobre los tipos de interés

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las bolsas europeas se mantenían moderadas el martes, en un momento en que persiste la cautela antes de la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos que comienza el martes, mientras que las ganancias en las acciones financieras e industriales mantenían el índice a flote.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1%, a 579,14, a las 0810 GMT. Los principales índices de referencia regionales avanzaban en general, con el alemán y el español subiendo un 0,3% cada uno.

Las acciones de servicios financieros lideraban las ganancias, con un alza del 0,7%. Man Group y EQT ganaban un 4,4% y un 2,7%, respectivamente, tras las mejoras de calificación de J.P.Morgan.

Los bancos se revalorizaban un 0,4%, liderados por la subida del 1,6% del prestamista francés BNP Paribas .

Las empresas industriales avanzaban un 0,5%, con los valores de defensa a la cabeza. El índice más amplio de defensa y aeronáutica subía un 1,2%.

Los inversores se mostraron cautos a la espera de la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal del miércoles, en la que se espera que el banco central estadounidense aplique un recorte de 25 puntos básicos.

En el radar está el informe mensual de apertura de empleo, que puede aportar más datos sobre la salud del mercado laboral estadounidense.

Entre otros valores, Thyssenkrupp se desplomaba un 12,6% después de que el conglomerado alemán dijera que espera registrar una pérdida neta de hasta 800 millones de euros (931,04 millones de dólares) en 2026.

British American Tobacco (BAT) descendía un 4,3% después de que el fabricante de cigarrillos dijera que espera que las cifras de 2026 se sitúen en el extremo inferior de sus objetivos a medio plazo.

(1 dólar = 0,8593 euros)

Con información de Reuters