Quién y en qué pueblo de Uruguay de tan sólo 430 habitantes encontró la camiseta homenaje de Boca a Russo: "Increíble"

Luego de la muerte de Miguel Ángel Russo el 9 de octubre del 2025, Boca Juniors realizó un emotivo homenaje días después en La Bombonera, con el que reconoció al histórico DT lanzando una camiseta "Azul y Oro" al cielo en la previa del partido ante Belgrano de Córdoba. Hasta hace pocas horas, la incógnita era en qué lugar cayó la casaca que acompañada con globos salió del recinto siendo parte de un momento por demás emotivo. Sin embargo, la misma apareció en un pueblo de Uruguay que está a más de 170 kilómetros de Buenos Aires y tiene apenas unos 430 habitantes.

Agustín Elugui fue el residente local de Cañada Nieto en el departamento de Soriano que la encontró en un campo y dio detalles del momento en el que se dio cuenta de lo que era. Por supuesto, la noticia no tardó en trascender teniendo en cuenta lo que significa el gesto que tuvo el "Xeneize" con el técnico con la mencionada indumentaria en la que incluyeron la fecha de su nacimiento y un símbolo infinito además de un parche de "Miguelo" besando la Copa Libertadores 2007. El joven del país hermano rompió el silencio y reveló tanto dónde como cuándo la halló.

El habitante de un pueblo de Uruguay que encontró la camiseta homenaje de Boca a Russo

"Era un día de rutina nada más, andaba cortando pasto en el tractor en el medio del campo. Pasaba y vi unos globos que brillaban, pero no le di mucha importancia y a la vuelta pasé, los iba a pasar por arriba pero me dio curiosidad, vi un escudo de Boca, me bajé y vi que era esa camiseta", esbozó el productor rural en diálogo con ESPN acerca de dicho momento. A su vez, agregó que no se dio cuenta que era esa camiseta y al avisarle a su novia, ella le envió un video mostrándole lo que sucedió en La Bombonera poco más de un mes antes. "Ahí tomé dimensión de lo que tenía en la mano, increíble...", agregó.

Es que Elugui se encontró con la casaca recién este martes 11 de noviembre cerca de las tres de la tarde: "Había mucha mugre en el pasto y estaba ahí enterrada. Ahora la tengo en mi casa y todavía no pensé qué voy a hacer, la voy a tener ahí", sostuvo el fanático de Peñarol, que ahora posee una verdadera reliquia para el fútbol argentino. De hecho, a pesar de que según él le sugirieron ideas, está en la duda sobre qué hacer porque "es algo que no va a pasar dos veces en la vida".

El tractor del productor rural que encontró la camiseta homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

Los números de Russo como DT de Boca