Emoción en Boca por lo que hizo la familia de Russo en La Bombonera tras su muerte

A poco más de una semana de la muerte de Miguel Ángel Russo, la familia del histórico DT de Boca Juniors fallecido el 8 de octubre del 2025 tomó una emotiva decisión, con respecto al propio entrenador que dejó su huella en el "Xeneize". La misma tiene que ver con que esparcieron las cenizas de "Miguelo" en La Bombonera, el recinto donde tantas veces hizo feliz a los hinchas del elenco "Azul y Oro". La noticia no tardó en trascender en las redes sociales y nuevamente el cariño de los fanáticos dijo presente.

Los títulos conseguidos en el club y todo lo que generó en sus tres ciclos al frente del equipo sin dudas muestran lo importante que fue y cómo entró en la historia grande de la institución. Por este motivo, como también sucederá en otros estadios que lo vieron brillar cuando fue futbolista y también como DT, sus cenizas serán esparcidas por sus más cercanos. Al mismo tiempo, se supo cuál fue el accionar de Leandro Paredes con respecto al técnico, teniendo en cuenta que no pudo presenciar el velorio llevado a cabo en las instalaciones de Boca.

La familia de Russo esparció sus cenizas en La Bombonera, la cancha de Boca

"En una ceremonia íntima, la familia de Miguel Russo esparció parte de las cenizas en La Bombonera. También llevarán sus cenizas al Gigante de Arroyito, al estadio de Lanús y Estudiantes de La Plata", confirmó Leandro "Tato" Aguilera por medio de sus redes sociales. Cabe destacar que tanto en Rosario Central como en el "Granate" se destacó como DT además de jugar toda su carrera en el "Pincha", al que también dirigió y consiguió logros importantes tales como el ascenso a Primera División.

Por otro lado, el periodista que sigue la campaña de Boca para TyC Sports agregó que Paredes recibió a los familiares de "Miguelo" en el vestuario local y les dio sus condolencias. "Miguel descansa en paz en La Bombonera, donde siempre fue feliz", añadió Aguilera. Por su parte, el volante campeón de todo con la Selección Argentina no regresó antes a nuestro país por los compromisos con la "Albiceleste" y arribó horas después de la goleada por 6 a 0 ante Puerto Rico en Estados Unidos.

Los números de Russo como DT

Clubes : Lanús, Estudiantes de La Plata, Universidad de Chile, Rosario Central, Salamanca de España, Colón de Santa Fe, Los Andes, Monarcas Morelia de México, Vélez Sarsfield, Boca Juniors, San Lorenzo, Racing Club, Millonarios de Colombia, Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay y Al-Nassr de Arabia Saudita.

: Lanús, Estudiantes de La Plata, Universidad de Chile, Rosario Central, Salamanca de España, Colón de Santa Fe, Los Andes, Monarcas Morelia de México, Vélez Sarsfield, Boca Juniors, San Lorenzo, Racing Club, Millonarios de Colombia, Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay y Al-Nassr de Arabia Saudita. Partidos dirigidos : 1272.

: 1272. Triunfos : 509.

: 509. Empates : 371.

: 371. Derrotas : 392.

: 392. Títulos: Torneo Nacional B 1991/1992 con Lanús, 1994/1995 con Estudiantes de La Plata y 2012/2013 con Rosario Central; Torneo Clausura 2005 con Vélez Sarsfield; Primera A 2017 y Superliga de Colombia 2018 con Millonarios; Copa Libertadores 2007, Superliga Argentina 2019/2020 y Copa de la Liga 2021 con Boca Juniors; Copa de la Liga con Rosario Central en 2023.

La familia de Russo esparció sus cenizas en La Bombonera (Boca oficial) .

Cómo quedó conformado el cuerpo técnico de Boca tras la muerte de Russo

Juvenal Rodríguez, parte importante del cuerpo técnico de "Miguelo", habló tras la muerte de su ex compañero y confirmó que Claudio Úbeda será el técnico y él continuará como asistente seguramente hasta que termine el torneo. "Ya después decidirá la directiva del club cuál es el camino. Estamos continuando con el legado de Miguel hasta diciembre", aseguró en una entrevista reciente brindada al ciclo VBar del medio Caracol Radio. De esta manera, dejó en claro que seguirán al frente del plantel para los 5 encuentros que restan de la primera fase y también si siguen adelante en el certamen al menos hasta que finalice el 2025.