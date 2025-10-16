"Destino viable": el futuro de Fabra cada vez más lejos de Boca

Fabra cerca de quedar libre de Boca

Hay determinadas decisiones que los cuerpos técnicos tienen que tomar por más dolorosas que sean, debido a que se busca priorizar el buen funcionamiento dentro del campo de juego y también para proteger a los jugadores de las críticas. Esto se vincula de manera directa con el futuro deportivo de Frank Fabra que a medida que se consumen la semanas lo posiciona más lejos de Boca.

Está más que claro que ciclo del lateral izquierdo dentro del plantel se encuentra agotado y lo mejor para las partes es que cada una siga un camino distinto de cara a la temporada 2026. Esto no solo está expresado en las redes sociales por los hinchas, sino también por la falta de un llamado para renovar el vínculo cuando al año le quedan dos meses. Un mensaje más que claro.

Fabra cerca de quedar libre de Boca

Los rumores comienzan a colocar a Frank Fabra lejos de Boca, pero con la particularidad de que no hay equipos colombianos interesados en contratar su ficha. Esto puede ser por dos motivos. Uno por un nivel deportivo que es producto de la ausencia de minutos en cancha, y el segundo dispone de una estrecha relación con lo económico.

"Ligas como las de México, Brasil y Estados Unidos podrían convertirse en destinos viables para el jugador“, expresaron desde Infobae sobre los posibles destino que el jugador podría llegar a tener en la nueva temporada. Todas ligas que son reconocidas por ofertar sueldos que el fútbol argentino no puede afrontar. Solo resta esperar que los meses pasen para conocer cuál va a ser el nuevo destino equipo de un lateral que en febrero cumplirá 35 años.

No es el único que se marcharía

A las salida de Sergio Romero a Argentinos Juniors y las de Cristina Lema y Frank Fabra por falta de llamados para renovar sus contratos es necesario sumar un nombre más a la lista. Es quede desde Perú comenzaron a mencionar que Luis Advíncula estaría en negociaciones para regresar y ponerle fin de manera momentánea a su estadía en Boca.

El medio peruano Líbero en su portada puso al jugador y en exclusiva adelantó que su ficha demandará una inversión de un millón y medio de dólares. "Alianza Lima sueña con tener a Luis Advíncula en el 2026. Los Xeneizes le pusieron precio a su pase, pero los íntimos lo quieren solo a préstamo", comunicaron. Un detalle no menor, debido a que la idea es desprenderse del defensor por medio de una venta y no por una cesión que luego no contará con la ejecución de la cláusula de compra.

Por otro lado, el jugador tendría intenciones de cambiar de aires en caso de que la no recolección de minutos comience a ser mayor antes de que la temporada llegue a su fin. Esto es producto de que podría complicarse su participación en la Selección de Perú, debido a que le comunicaron que debe tener más partidos para asegurar su permanencia.