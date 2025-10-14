Sergio Chiquito Romero no continuará en Boca Juniors: dónde seguirá su carrera en el fútbol argentino

Cuál será el próximo equipo de 'Chiquito' Romero en el fútbol argentino tras su salida de Boca Juniors.

Sergio Romero no continuará en Boca Juniors tras estar colgado durante todo 2025 y ya arregló su llegada a otro equipo del fútbol argentino. El arquero de 38 años con pasado en la Selección Argentina comenzó el año sin actividad debido a que se sometió a una cirugía de rodilla, y con el paso de los meses quedó por detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey e incluso Javier García en la consideración del entrenador Miguel Ángel Russo. Ahora, vestirá la camiseta de Argentinos Juniors y estará habilitado para disputar los partidos restantes de la Copa Argentina y el Torneo Clausura 2025.

Después de más de tres años en el 'Xeneize', 'Chiquito' buscará mayor rodaje en el conjunto de La Paternal que lo fichó para reemplazar al titular Diego 'Ruso' Rodríguez, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. En los últimos días, ya había arreglado las condiciones de su contrato con el 'Bicho' hasta fin de año y con una importante rebaja salarial; este martes selló su desvinculación del cuadro de La Ribera, en donde ganó un título y alcanzó una final de Copa Libertadores en 2023, aunque su relación con los hinchas se deterioró y sus presencias como titular decayeron hasta quedar completamente relegado en el plantel.

Qué partidos podrá jugar Sergio Romero en Argentinos Juniors

Gracias a un reclamo de la institución que preside Cristian Malaspina a la Asociación del Fútbol Argentino, Romero podrá estar presente en todos los encuentros del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional y, además, en las semifinales de Copa Argentina frente a Belgrano de Córdoba (también en una hipotética final). Si bien en un principio sólo iba a estar habilitado para disputar el certamen nacional, desde el 'Tifón de Boyacá' argumentaron que no se había superado el 70% de duelos disputados al momento de su fichaje ya que no se contaron las jornadas de la ronda de playoffs, por lo que el ente que regula el fútbol en nuestro país accedió al pedido.

De esta manera, una vez que se concrete la transferencia y se arreglen detalles de papeleo, el ex guardameta albiceleste podría realizar su debut con el 'Bicho' que dirige técnicamente Nicolás Diez en la visita a Barracas Central el fin de semana del 1 y 2 de noviembre. En el próximo partido ante Newell's Old Boys de local, es muy probable que Gonzalo Siri (quien reemplazó a Rodríguez cuando se lesionó ante Defensa y Justicia) sea quien se posicione bajo los tres palos.

¿Qué dice el reglamento de la AFA?

La normativa de la Asociación del Fútbol Argentino señala específicamente que “a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Boletín N° 5541 de la AFA, apartado 2° (reemplazo de un jugador lesionado de gravedad), queda establecido que el setenta por ciento (70%) del Torneo Clausura LPF 2025 se considerará cumplido en la fecha número 11”. Sin embargo, la excepción presentada por Argentinos Juniors fue validada

“BOLETÍN 5541: la lesión o el fallo que den origen al pedido de reemplazo no deberá exceder de disputado el 70% del campeonato de que se trate. En el Reglamento de cada campeonato se establecerá a qué fecha corresponde el 70%”, detalla. Entonces, en el caso de concretarse efectivamente su pase a Argentinos Juniors, el ex Sampdoria y AZ Alkmaar solamente podría disputar la actual Copa Argentina, donde el equipo dirigido por Nicolás Diez disputará la semifinal ante Belgrano de Córdoba a fines de octubre próximo. En tanto, para el 2026 sí podrá ser registrado para vestir el buzo del "Bicho" en todas las competencias.

Los números de Sergio Chiquito Romero en Boca