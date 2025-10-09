El emotivo mensaje de Leandro Paredes tras la muerte de Miguel Ángel Russo: "Gracias por luchar hasta el último día"

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo fue una bomba en el mundo Boca y dejó un vacío muy grande en el club. El últrimo DT en conquistar la Copa Libertadores que, en ese torneo, contó un espectacular Juan Román Riquelme, falleció a los 69 años. Allí dejó una una huella imborrable basada en la autosuperación y el compromiso. Leandro Paredes, el referente de la institución y campeón del mundo con la Selección Argentina que fue entrenado en Boca por el DT envió un fuerte mensaje.

Leandro Paredes, a través de su cuenta de Instagram, aseguró: “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo”. El posteo del mediocampista se destacó por la emotiva despedida y el respeto que mostró hacia el entrenador, al que definió como un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Además, Paredes acompañó el mensaje con una paloma blanca y dos corazones Azul y Oro, símbolos que reflejan la identidad y el cariño hacia Boca Juniors.

La partida de Russo generó una ola de mensajes de despedida no solo de jugadores actuales, sino también de exfutbolistas, técnicos y clubes de todo el país, que reconocieron el impacto y legado que dejó en el fútbol argentino. Su figura trascendió el éxito deportivo y se instaló como un referente de lucha y pasión por los colores que defendió.

El respetuoso mensaje de la Selección Nacional

El plantel completo, junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, se reunió en el centro del campo de juego para realizar un sentido minuto de silencio en memoria del histórico entrenador. En un video que se difundió rápidamente, se puede ver a los jugadores y al cuerpo técnico abrazados, formando un círculo en el césped del campo de entrenamiento.

El gesto del equipo nacional, en la previa de una nueva jornada de trabajo en Estados Unidos, demuestra el profundo impacto y el dolor que generó en el ambiente del fútbol la partida de Russo, un técnico que dejó una huella imborrable, especialmente en Boca Juniors, pero también en muchos otros clubes del país y del exterior.