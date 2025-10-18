El emotivo homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo: la camiseta especial del "Xeneize" en memoria del DT

El emotivo homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

Boca Juniors realizó un homenaje especial a Miguel Ángel Russo en La Bombonera en el marco del duelo ante Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura. Como no podía ser de otra manera, en el primer encuentro disputado por el "Xeneize" tras la muerte de su DT el pasado 8 de octubre, no sólo los hinchas hicieron un gran reconocimiento en su memoria. Los futbolistas también lo llevaron en la piel en este cruce contra el "Pirata".

El elenco de la Ribera preparó una camiseta especial para medirse contra los cordobeses. La misma tiene un parche con una imagen del propio "Miguelo" levantando y besando la Copa Libertadores que ganó en 2007 en donde también está la fecha de su nacimiento y un símbolo infinito. De esta manera, el club no dejó pasar la oportunidad para recordar a Russo con ese y otros gestos en la previa del encuentro tal como lo hizo Lanús en La Fortaleza pocas horas antes y como seguramente sucederá en cancha de Estudiantes de La Plata antes del clásico de este domingo contra Gimnasia.

El reconocimiento de Boca en la camiseta para Miguel Ángel Russo

El homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

Además de la edición especial de la mencionada indumentaria, varias banderas inundaron de color "Azul y Oro" La Bombonera. Todas, por supuesto, mostrando su cariño al entrenador que supo ganar títulos en sus ciclos en el club y que es recordado con cariño. Los trapos de los hinchas que dijeron presente mostraron justamente eso, el amor de la gente hacia el técnico que falleció aún trabajando en el "Xeneize", nada más y nada menos que su casa.

Las demostraciones se dieron también cuando en el letrero electrónico mostraron una imagen de Russo con la frase "Amor con amor de paga" y los locales comenzaron a cantar: "Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida, vos nos diste la copa, nos diste alegrías", siendo otro momento emotivo en la tarde de este sábado 18 de octubre sumado a cuando desde el verde césped Leandro Paredes y Claudio Úbeda lanzaron globos de los colores del club junto a una camiseta con una leyenda dedicada a Russo con la fecha de nacimiento y el símbolo infinito. A su vez, a la hora de anunciar el equipo el DT no dejó de ser "Miguelo" y llovieron aplausos de las tribunas para con él.

Cabe destacar que Boca aún no jugó el cotejo ante Barracas Central que estaba pactado para el pasado sábado 11 de octubre y finalmente se postergó por la muerte de "Miguelo". Por esto, los hinchas, los dirigentes y los jugadores no dejaron pasar la oportunidad para homenajearlo en una jornada más que especial en la que el color no faltó y mucho menos el respeto de la gente presente.

"Eternamente gracias Miguel. Fuerzas a la familia", fue la frase que usó La 12 para la bandera que le dedicó al técnico y justamente los familiares de "Miguelo" presenciaron el partido en cuestión en La Bombonera del elenco local ante Belgrano. Así también aparecieron otros trapos tanto dentro como afuera de La Bombonera reconociendo y destacando a Russo por lo hecho en la institución.

El homenaje de Lanús tras la muerte de Miguel Ángel Russo

En la previa del partido entre el "Granate" y Godoy Cruz de Mendoza, el dueño de casa realizó un sentido reconocimiento al DT a poco más de una semana después de su muerte. "Miguelo" hizo historia, dejó su huella en el club y se lo reconocieron por medio de un video en el que mostraron sus logros en la institución con la que consiguió dos ascensos, pero también los futbolistas se unieron a los dirigentes para darle un presente a los familiares del entrenador y posar con una bandera con la frase "Honraremos siempre tu legado". Además, el respetuoso minuto de silencio no faltó antes del comienzo del encuentro.