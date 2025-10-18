Partidos de hoy sábado 18 de octubre: encuentros de Premier League, fútbol argentino, serie A y MLS

Tras el parate por la Fecha FIFA, este sábado 18 de octubre ofrece una agenda cargada y con foco argentino. El Torneo Clausura retoma la marcha con una triple función y dos platos fuertes: Boca Juniors vs Belgrano en la Bombonera, que vuelve a jugar tras la triste partida de Miguel Ángel Russo, y, más tarde, Talleres de Córdoba vs River Plate en el Mario Alberto Kempes. Duelos de alto voltaje por la pelea grande del certamen, especialmente la entrada a la Copa Libertadores en la tabla anual. En el ascenso, la Primera Nacional entra en terreno decisivo con acción de reducido: Gimnasia y Tiro vs Estudiantes de Río Cuarto.
A nivel internacional, las miradas se posan en la Premier League, con choques de peso para la parte alta: Manchester City vs Everton y Fulham vs Arsenal como destacados, además de la visita del Chelsea a Nottingham. En LaLiga, jornada atractiva con el Barcelona vs Girona y el Atlético de Madrid vs Osasuna como los encuentros más relevantes para medir aspiraciones en la lucha por arriba.
En Estados Unidos, también habrá foco argentino: Lionel Messi vuelve a escena con Inter Miami, que visita a Nashville SC en la MLS, una escala clave en el sprint final rumbo a los playoffs.
Horarios de partidos
Torneo Clausura (Argentina)
15:45 - Independiente Rivadavia vs Banfield
18:00 - Boca Juniors vs Belgrano
20:30 - Talleres de Córdoba vs River Plate
Primera Nacional (Reducido)
22:00 - Gimnasia y Tiro vs Estudiantes RC
Premier League
08:30 - Nottingham Forest vs Chelsea
11:00 - Manchester City vs Everton
11:00 - Crystal Palace vs Bournemouth
11:00 - Brighton vs Newcastle United
11:00 - Sunderland vs Wolves
11:00 - Burnley vs Leeds United
13:30 - Fulham vs Arsenal
LaLiga (España)
09:00 - Sevilla FC vs RCD Mallorca
11:15 - FC Barcelona vs Girona FC
13:30 - Villarreal CF vs Real Betis
16:00 - Atlético de Madrid vs Osasuna
Serie A (Italia)
10:00 - Pisa vs Hellas Verona
10:00 - Lecce vs Sassuolo
13:00 - Torino vs Napoli
15:45 - AS Roma vs Inter Milan
MLS (Estados Unidos)
19:00 - Toronto FC vs Orlando City SC
19:00 - New York City FC vs Seattle Sounders
19:00 - New England Revolution vs Chicago Fire
19:00 - Nashville SC vs Inter Miami
19:00 - Columbus Crew vs New York Red Bulls
19:00 - Charlotte FC vs Philadelphia Union
19:00 - FC Cincinnati vs CF Montréal
19:00 - Atlanta United vs DC United
22:00 - Vancouver Whitecaps vs FC Dallas
22:00 - Los Angeles Galaxy vs Minnesota United
22:00 - St. Louis City SC vs Real Salt Lake
22:00 - San Jose Earthquakes vs Austin FC
22:00 - Sporting KC vs Houston Dynamo
22:00 - Colorado Rapids vs Los Angeles FC
22:00 - Portland Timbers vs San Diego FC
Ligue 1 (Francia)
12:00 - Niza vs Lyon
14:00 - Angers vs Monaco
16:05 - Olympique Marsella vs Le Havre
Bundesliga (Alemania)
10:30 - 1. FC Köln vs FC Augsburg
10:30 - Heidenheim vs Werder Bremen
10:30 - Wolfsburg vs Stuttgart
10:30 - RB Leipzig vs Hamburgo SV
10:30 - Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
13:30 - Bayern Munich vs Borussia Dortmund