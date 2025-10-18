Partidos de hoy sábado 18 de octubre: encuentros de Premier League, fútbol argentino, serie A y MLS

Tras el parate por la Fecha FIFA, este sábado 18 de octubre ofrece una agenda cargada y con foco argentino. El Torneo Clausura retoma la marcha con una triple función y dos platos fuertes: Boca Juniors vs Belgrano en la Bombonera, que vuelve a jugar tras la triste partida de Miguel Ángel Russo, y, más tarde, Talleres de Córdoba vs River Plate en el Mario Alberto Kempes. Duelos de alto voltaje por la pelea grande del certamen, especialmente la entrada a la Copa Libertadores en la tabla anual. En el ascenso, la Primera Nacional entra en terreno decisivo con acción de reducido: Gimnasia y Tiro vs Estudiantes de Río Cuarto.

A nivel internacional, las miradas se posan en la Premier League, con choques de peso para la parte alta: Manchester City vs Everton y Fulham vs Arsenal como destacados, además de la visita del Chelsea a Nottingham. En LaLiga, jornada atractiva con el Barcelona vs Girona y el Atlético de Madrid vs Osasuna como los encuentros más relevantes para medir aspiraciones en la lucha por arriba.

En Estados Unidos, también habrá foco argentino: Lionel Messi vuelve a escena con Inter Miami, que visita a Nashville SC en la MLS, una escala clave en el sprint final rumbo a los playoffs.

Horarios de partidos

Torneo Clausura (Argentina)

15:45 - Independiente Rivadavia vs Banfield

18:00 - Boca Juniors vs Belgrano

20:30 - Talleres de Córdoba vs River Plate

Primera Nacional (Reducido)

22:00 - Gimnasia y Tiro vs Estudiantes RC

Premier League

08:30 - Nottingham Forest vs Chelsea

11:00 - Manchester City vs Everton

11:00 - Crystal Palace vs Bournemouth

11:00 - Brighton vs Newcastle United

11:00 - Sunderland vs Wolves

11:00 - Burnley vs Leeds United

13:30 - Fulham vs Arsenal

LaLiga (España)

09:00 - Sevilla FC vs RCD Mallorca

11:15 - FC Barcelona vs Girona FC

13:30 - Villarreal CF vs Real Betis

16:00 - Atlético de Madrid vs Osasuna

Serie A (Italia)

10:00 - Pisa vs Hellas Verona

10:00 - Lecce vs Sassuolo

13:00 - Torino vs Napoli

15:45 - AS Roma vs Inter Milan

MLS (Estados Unidos)

19:00 - Toronto FC vs Orlando City SC

19:00 - New York City FC vs Seattle Sounders

19:00 - New England Revolution vs Chicago Fire

19:00 - Nashville SC vs Inter Miami

19:00 - Columbus Crew vs New York Red Bulls

19:00 - Charlotte FC vs Philadelphia Union

19:00 - FC Cincinnati vs CF Montréal

19:00 - Atlanta United vs DC United

22:00 - Vancouver Whitecaps vs FC Dallas

22:00 - Los Angeles Galaxy vs Minnesota United

22:00 - St. Louis City SC vs Real Salt Lake

22:00 - San Jose Earthquakes vs Austin FC

22:00 - Sporting KC vs Houston Dynamo

22:00 - Colorado Rapids vs Los Angeles FC

22:00 - Portland Timbers vs San Diego FC

Ligue 1 (Francia)

12:00 - Niza vs Lyon

14:00 - Angers vs Monaco

16:05 - Olympique Marsella vs Le Havre

Bundesliga (Alemania)