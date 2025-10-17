Por qué Úbeda marginó a Edinson Cavani del equipo de Boca en el partido ante Belgrano

Cavani no jugará ante Belgrano

La preparación del próximo partido de Boca en el calendario expone que Claudio Úbeda comenzó a definir la lista de concentrados y en ella es muy probable que el nombre de Edinson Cavani no sea anotado. Esto es producto de una decisión que nace después del último ensayo de fútbol que se llevó a cabo para ajustar detalles y así ganarle a Belgrano en la Bombonera.

La ausencia de un jugador tan importante es una que no pasa desapercibida, debido a que puede marcar la diferencia con un puñado de minutos dentro del campo de juego. Es por ello que las alarmas se encendieron en el Xenieze después de que se conociera que el uruguayo se encuentra casi en un 95% descartado para el encuentro correspondiente de la fecha 13 del Torneo Clausura. Una decisión que no se vincula con lo deportivo.

Cavani no jugará ante Belgrano

El motivo por el cual Edinson Cavani no podrá jugar con Boca ante Belgrano es gracias a una decisión en conjunto del cuerpo técnico y del cuerpo médico debido a que no lo ven recuperado de la distensión muscular que sufrió hace algunos días. Por lo tanto, se lo dejará marginado con el fin de no exigirlo y que se produzca una lesión más grave de la que se está recuperando.

Además, se debe considerar que dentro de poco se va a producir el Superclásico ante River en la fecha 15 y la idea es que forme parte de los convocados, ya que puede ser más que importante dentro del campo de juego. Es por ello que se lo va a preservar el tiempo que sea necesario.

La promesa del plantel de Boca y de Úbeda a la memoria de Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento

En el comienzo de la semana, el plantel de Boca y Claudio Úbeda tuvieron una charla mano a mano en la cual expresaron una promesa que van a intentar cumplir de cara al final del Torneo Clausura. Una que tiene como figura convocante a Miguel Ángel Russo después de su fallecimiento.

De acuerdo a los trascendidos, todo el equipo de Boca se comprometió a alcanzar la final del campeonato y que dicha aventura culmine con la coronación. La información que fue brindada por el Diario Olé expone que se tiene la intención de despedir al DT con un título.

¿Hasta cuándo sigue Úbeda?

Por otro lado, la continuidad de Claudio Úbeda se encuentra resuelta y confirmada hasta el final de la temporada, porque se trata de una decisión de Juan Román Riquelme. No se saldrá a buscar un nuevo entrenador en las próximas semanas. De hecho, se menciona que el ciclo podría llegar a extenderse un poco más en caso de que clasifique a la Copa Libertadores y se corone campeón del Torneo Clausura.