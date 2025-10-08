Cavani suplente en Boca: qué necesita el delantero para volver a ser titular

Úbeda le señaló a Cavani que necesita para ser titular

En la última presentación de Boca, se pudo apreciar que Edinson Cavani estuvo presente en el banco de suplentes esperando su oportunidad con el fin de volver a entonar un grito de gol. Sin embargo, el atacante uruguayo no tuvo acción y esto provocó que se desprenda una particular decisión de Claudio Úbeda, que se vincula con la posibilidad de que vuelva a ser o no una pieza fija dentro del once titular.

Tras estar ausente por dos partidos, el experimentado atacante apareció en la lista de concentrados para enfrentar al conjunto rosarino en la Bombonera. El desarrollo de la jornada expuso que no logró tener minutos y que su vuelta a los campos de juego se postergue un poco más de lo esperado. Uno de los motivos fue claro, debido a que el equipo desplegó un interesante nivel que le permitió construir una sólida goleada.

Mientras que el otro argumento se encuentra vinculado con una decisión del cuerpo técnico de Clauido Úbeda. "Creo que Edinson Cavani tiene muchas chances de ser titular, por ahora no confirmado. Pero tiene que sumar ritmo con sus compañeros porque hasta hora no tuvo ningún ensayo a la par del grupo", expresó el periodista Emiliano Raddi en ESPN. Un detalle no menor, debido a que lo quieren al 100% de sus capacidades.

Es por ello que el desarrollo de la vigente semana va a ser fundamental para determinar si el uruguayo puede estar presente desde el arranque o irá al banco de suplentes frente a Barracas Central en la tarde del próximo sábado 11 de octubre. Hay que recordar que la fecha 12 del Torneo Clausura no se suspende, ya que los partidos de la Selección Argentina disponen de un carácter amistoso y los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores.

¿Cavani sigue en Boca para el 2026?

El desarrollo de la temporada 2025 para Edinson Cavani no es el mejor, y esto provoca que los hinchas de Boca comiencen a preguntarse qué va a suceder con su lugar en el plantel de cara al 2026. La ausencia de una racha goleadora y la cantidad de lesiones son dos elementos que más preocupan.

De acuerdo con lo firmado, el delantero tiene contrato hasta diciembre del 2026 y desde el club la intención es que se quede hasta el último día. En caso de que se produzca una salida, va a ser una decisión suya porque entiende que su carrera debe tener una actualización o es necesario ponerle un punto final a su aventura como jugador profesional.

En lo que respecta a Claudio Úbeda, se tiene conocimiento que le seguirá entregando oportunidades siempre y cuando presente condiciones para sumar minutos. Caso contario, lo sentará en el banco de suplentes y de acuerdo al contexto del partido se determinará si ingresa o no.