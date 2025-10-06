Claudio Úbeda reveló cuál es el rol de Miguel Russo en Boca y quién toma decisiones

Cuándo Russo volverá a dirigir a Boca

Por segundo partido consecutivo, Miguel Ángel Russo no estuvo presente en el banco de suplentes de Boca Juniors y su lugar fue ocupado por Claudio Úbeda que podría quedarse con el puesto hasta el final de la temporada. Algo que comenzó a generar ciertas preguntas entre los hinchas sobre quién es el encargado de tomar las decisiones en relación con el armado del once, la composición del plantel y los jugadores que quedan marginados.

El experimentado entrenador no recibió el permiso de los médicos para poder estar presente en el partido como también en los últimos entrenamientos. Es por ello que su ayudante, junto a Juvenal Rodríguez, asumieron la responsabilidad de dirigir a un equipo que goleó a Newell's por 5-0 y quedó ubicado en puesto de acceso directo a la Copa Libertadores. "Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel que seguramente nos ha estado mirando por televisión", expresó el "Sifón" en conferencia de prensa.

Cuándo Russo volverá a dirigir a Boca

¿Quién toma las decisiones en Boca?

Algo que los hinchas se preguntan en las redes sociales es que quién se encarga de armar el equipo titular de Boca. "Primero que nosotros durante toda la semana hemos estado todo el cuerpo técnico en contacto con Miguel, hemos estado en su casa y él está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre. Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Por eso empecé hablando y dedicándoselo a él, nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor", señaló Úbeda.

"Al mando del equipo sigue estando Miguel, como siempre. Nosotros somos parte de su grupo de trabajo, soy entrenador y Miguel confía mucho en lo que su cuerpo técnico pueda hacer. Respondemos al 100% a nuestra cabeza de grupo, nos conocemos hace mucho tiempo, sabemos cómo trabajamos. Hay cosas que ni siquiera ya hablamos porque sabemos lo que él nos va a decir", profundizó.

¿Vuelve Russo en Boca?

Lo primero a mencionar es que "Miguelo" se encuentra en la comodidad de su hogar porque los médicos no le dieron el permiso para que regrese a los entrenamientos y los partidos del "Xeneize". Si bien, hay un contacto con los jugadores y sus ayudantes dentro del cuerpo técnico, la decisión es no realizar ningún comunicado debido a que se trata de una petición de su familia. Algo que Juan Román Riquelme respetará hasta que le indiquen lo contrario.

Lo que se desprende es que el entrenador seguirá alejado del mundo deportivo y tendrá una comunicación a la distancia hasta que pueda revertir su estado de salud. Uno que demanda ciertos cuidados médicos como también determinados estudios. "Tiene una internación domiciliaria y en contacto con el cuerpo técnico. Es una situación difícil, delicada y está débil. Acá todos le dan su apoyo para que se pueda recuperar", señaló el periodista Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports.