Boca vs. Newell's por Torneo Clausura: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

Boca Juniors vs Newell's por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors buscará cortar una racha de tres partidos sin ganar cuando reciba a Newell's este domingo en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El equipo xeneize atraviesa un momento delicado tras caer 2-1 ante Defensa y Justicia en la jornada anterior, resultado que lo dejó fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores por tabla anual. El partido se disputará con Claudio Úbeda como director técnico interino, ya que Miguel Ángel Russo aún no regresó al banco debido a su situación de salud.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Newell's, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca y Newell's?

El partido entre Boca y Newell's por la fecha 11 del Torneo Clausura se jugará este domingo 5 de octubre de 2025, a partir de las 19 horas de Argentina en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por TNT Sports para toda Argentina. En tanto, el streaming online irá por TNT GO, DGO, Cablevisión Flow y Telecentro Play. El árbitro principal del partido será Sebastián Zunino.

El conjunto de la Ribera llega a este compromiso después de tres partidos sin conocer la victoria, una racha que lo ha alejado de sus objetivos en el campeonato. La derrota por 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela complicó la situación del equipo, que necesita sumar de a tres para volver a meterse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores por el torneo local. Con este resultado adverso, Boca quedó fuera de los puestos que actualmente otorgan el pasaje al certamen continental.

La situación del plantel se ve condicionada por la ausencia de Miguel Ángel Russo, quien continúa alejado del banco de suplentes por complicaciones de salud. Por segundo partido consecutivo, Claudio Úbeda tomará las riendas del equipo como DT interino. En cuanto a las bajas, Carlos Palacios no estará disponible por una distensión en el pectíneo izquierdo, mientras que Edinson Cavani fue convocado pero no se encuentra al ciento por ciento como para ser considerado desde el arranque.

A pesar del último partido, el cuerpo técnico confía en que encontró a los protagonistas indicados y les dará otra oportunidad. Todo indica que Úbeda repetiría el mismo once que cayó ante Defensa, salvo un cambio de último momento que podría incluir a Cavani por Milton Giménez si lo ven bien físicamente.

Por su parte, Newell's atraviesa un momento crítico bajo la conducción de Cristian Fabbiani. La Lepra se ubica en la anteúltima posición de la Zona A con 10 unidades, a cuatro puntos de Boca, quien por el momento sería el último equipo que estaría ingresando a los octavos de final del torneo. Además, el conjunto rosarino está muy lejos de la clasificación a copas internacionales, a 11 puntos de los puestos de Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por el "Ogro" Fabbiani viene de conseguir un empate valioso ante Estudiantes por 1 a 1, gracias al cabezazo de Luciano Lollo al minuto 91. Sin embargo, el cuerpo técnico y los jugadores son conscientes de que en líneas generales el rendimiento y los resultados del equipo son muy negativos en este semestre. La situación en la tabla refleja las dificultades que ha tenido Newell's para encontrar regularidad a lo largo del campeonato.

El partido reviste especial importancia para ambos conjuntos. Mientras Boca necesita recuperar terreno en la tabla anual para asegurar su participación en la próxima Copa Libertadores, Newell's busca salir del fondo de la tabla y comenzar a sumar puntos que le permitan alejarse de las posiciones comprometidas. El xeneize no tiene demasiado margen de error si quiere cumplir con su objetivo de clasificar a competencias internacionales por el torneo local.

Formaciones probables de Boca y Newell's

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Newell's: Juan Espínola González; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Carlos González.

Úbeda y Russo cuentan con el plantel prácticamente completo para este encuentro, con la excepción de Carlos Palacios, quien sigue recuperándose de su lesión muscular. Edinson Cavani está entre los convocados pero no al ciento por ciento de sus condiciones físicas, por lo que es difícil que sea considerado para la alineación titular. Según lo ensayado en la práctica de fútbol realizada en La Bombonera, el DT suplente mantendría el mismo esquema y los mismos jugadores que enfrentaron a Defensa y Justicia.

La confianza del cuerpo técnico en la formación que viene de caer en Florencio Varela indica que Úbeda no haría modificaciones en el once inicial. El equipo se pararía con un esquema 4-4-2, con la dupla de ataque conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez. En el mediocampo, Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Alan Velasco conformarían la línea media, mientras que en defensa se mantendría la base de Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco por delante de Agustín Marchesín.

Por el lado de Newell's, Cristian Fabbiani se muestra resuelto a sacar del equipo a Darío Benedetto, pero para su reemplazo aún no tiene clara la decisión. El "Ogro" enfrenta un dilema táctico importante: cada vez que el equipo jugó lejos del Coloso del Parque, el técnico se inclinó por una propuesta defensiva con línea de cinco atrás. En este caso, de ratificar su tendencia, ingresaría Fabián Noguera al once inicial para reforzar la retaguardia en un estadio tan difícil como La Bombonera.

Sin embargo, hay dos razones que hacen dudar a Fabbiani sobre plantear un esquema tan defensivo. Por un lado, el equipo necesita ganar urgentemente para salir de las posiciones de descenso. Por otro lado, el único jugador en el segundo semestre del año que despertó la atención del hincha por sus actuaciones fue Facundo Guch, y con pocos minutos de protagonismo en cancha. Es por eso que el entrenador considera seriamente la posibilidad del ingreso del juvenil de 18 años en el mediocampo para pisar La Bombonera con una propuesta más ofensiva. En este caso, el único punta sería Carlos González.

Boca vs. Newell's: ficha técnica