Por qué Miguel Ángel Russo no dirige a Boca y cómo está la salud del DT

Por qué no dirige Miguel Russo en Boca y cómo está su salud.

Miguel Ángel Russo sigue sin dirigir a Boca Juniors en el fútbol argentino y lo reemplaza el ayudante de campo principal de su cuerpo técnico, que es Claudio Úbeda. El director técnico de 69 años continúa con sus graves problemas de salud, por lo que no puede estar al mando del plantel profesional del "Xeneize" en los partidos ni en los entrenamientos día a día en el predio de Ezeiza.

Quien ganó la última Copa Libertadores con el equipo de La Ribera, en el 2007, se encuentra internado por una infección urinaria en el Instituto Fleni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí siguen atentamente su evolución y realizan chequeos médicos diarios, por lo que por el momento "Miguelo" no puede retomar la actividad laboral habitual. En esta coyuntura tan delicada, no hay fechas ni plazos estipulados para que el estratega regrese, por lo que es cada vez más probable que el "Sifón" permanezca en su reemplazo como mínimo hasta el final de este 2025.

Úbeda y Leandro Paredes le dedicaron a Russo la goleada de Boca a Newell´s

Tanto el sustituto de "Miguelo" en el banco como el capitán azul y oro se acordaron del DT, luego de la victoria por 5-0 frente a la "Lepra" en La Bombonera. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV...”, expresó el Sifón en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, sentenció el exdefensor de Rosario Central y Racing, entre otros. Por su parte, Paredes remarcó desde Boca: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza".

La trayectoria de Russo como DT

En Argentina, dirigió a 9 equipos:

Lanús (1989-94 y 1999-2000).

Estudiantes de La Plata (1994-96 y 2011).

Colón (1999).

Los Andes (2000-01).

Vélez (2004-06 y 2014-15).

Boca (2007, 2020-21 y 2025).

San Lorenzo (2008-09 y 2024-25).

Racing (2010-2011).

Rosario Central (1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24).

En el exterior, el director técnico estuvo en siete países:

Universidad de Chile.

Salamanca (España).

Monarcas Morelia (México).

Millonarios (Colombia).

Alianza Lima (Perú).

Cerro Porteño (Paraguay).

Al-Nassr (Arabia Saudita).

Los títulos de Russo como entrenador

"Miguelo" ganó 12 campeonatos como DT: