El mensaje de Leandro Paredes a Miguel Ángel Russo tras la goleada de Boca

Después de la victoria 5-0 ante Newell's, el mejor jugador de Boca, Leandro Paredes se tomó un momento para enviar un mensaje lleno de apoyo y cariño a Miguel Ángel Russo, quien no estuvo en el partido ane el conjunto rosarino.

Al ser consultado sobre la ausencia de Russo, Paredes aseguró: “Es una victoria importante para todos. (Queremos) dedicársela porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo así que le mandamos mucha fuerza”. Por su parte, Claudio Úbeda, ayudante de campo que volvió a dirigir al equipo durante el partido, expresó en la conferencia de prensa posterior: “Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel que seguro nos ha estado viendo por televisión”.

Úbeda también reveló que el cuerpo técnico mantuvo contacto constante con Russo durante la semana. “Durante la semana todo el cuerpo técnico estuvo en contacto con Miguel, que estuvo en su casa. Él está al tanto de todo lo que estuvimos haciendo, por más que no esté físicamente en el entrenamiento. Sabe las decisiones que hemos ido tomando, por eso le dediqué el triunfo, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, comentó el exentrenador de la Selección argentina Sub 20.

Respecto a la salud de Russo, se sabe que está realizando un tratamiento por su enfermedad de base, lo que le impide dedicarse plenamente a sus funciones como entrenador. En las últimas semanas, debió ser internado primero por una infección urinaria y luego por un cuadro de deshidratación, lo que motivó su ausencia en el banco de Boca.