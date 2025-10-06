Surgieron en Boca y River, brillan en Europa y compiten con el último campeón de la Champions League

Surgieron en River y Boca, brillan en Europa y le pelean el liderazgo al PSG, uno de los mejores equipos de Europa.

Un equipo del fútbol francés que cuenta con dos futbolistas argentinos entre sus habituales titulares maravilla en Europa por su gran nivel: se trata del Racing de Estrasburgo, que este domingo goleó por 5 a 0 al Angers por la séptima fecha de la Ligue 1. El conjunto de Alsacia es uno de los líderes del certamen y pelea de igual a igual con el Paris Saint-Germain, último campeón de la Champions League y del que es escolta (junto con el Olympique Marsella y el Olympique de Lyon) en el ámbito local. En la goleada, Valentín Barco y Joaquín Panichelli fueron de arranque y tuvieron un gran rendimiento.

Desde su salida del Sevilla, el lateral izquierdo surgido en Boca Juniors encontró su lugar en el cuadro francés y sus actuaciones le valieron volver a ser considerado en la Selección Argentina por Lionel Scaloni. Por su parte, el delantero que pasó por las categorías inferiores de River Plate brilló en la victoria con dos goles (en el primero de ellos fue asistido por el 'Colo'), suma cinco en su cuenta personal desde el comienzo del campeonato y se posiciona como una incipiente promesa de cara al futuro. Tras el empate del PSG frente al Lille, Racing quedó a tan sólo un punto del líder y buscará superarlo cuando lo enfrente el próximo viernes de visitante.

Barco y Panichelli, la dupla argentina que deslumbra en el Racing de Estrasburgo

Formados profesionalmente en dos equipos que son clásico rival, en la actualidad Barco y Panichelli formaron una interesante dupla en el elenco dirigido técnicamente por Liam Rosenior, quien apostó por jugadores jóvenes y dinámicos (el titular de mayor edad ante Angers fue el inglés que juega para la selección de Costa de Marfil, Martial Godo, de apenas 23 años). El ex 'Xeneize' aporta su talento y polivalencia, pudiendo jugar tanto de defensor central, lateral o volante central como ocurrió este domingo; por su parte, el futbolista surgido en el conjunto de Núñez tiene el clásico perfil de delantero potente y goleador.

Video: el segundo gol de Joaquín Panichelli para encaminar la goleada de Racing de Estrasburgo

El fútbol francés, una "vidriera" emergente para los futbolistas argentinos

En el último tiempo, fueron varios los jugadores argentinos que decidieron probar suerte en el fútbol de Francia, y varios lograron encontrar allí su mejor rendimiento. Actualmente, son ocho los representantes albicelestes en la Ligue 1, y la mayoría de ellos integran habitualmente las convocatorias de Lionel Scaloni en la Selección: Valentín Barco, Joaquín Panichelli (ambos en Racing de Estrasburgo), Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Facundo Medina (los tres en Olympique Marsella), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Santiago Hidalgo y Julián Vignolo (Toulouse FC).

Cinco goles en nueve partidos: Panichelli se convirtió, en poco tiempo, en una de las principales figuras del ataque de Racing de Estrasburgo.

Cuándo juega el Racing de Estrasburgo de Barco y Panichelli contra el PSG

El conjunto que dirige Liam Rosenior enfrentará al líder de la Ligue 1 el próximo viernes 17 de octubre a las 15:45 horas en Argentina. El enfrentamiento se producirá una vez finalizada la doble fecha FIFA, en la que los combinados europeos disputarán partidos correspondientes a las Eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.