El histórico récord que rompió el Racing de Estrasburgo del Colo Barco en la Ligue 1

Este domingo 24 de agosto del 2025, el Racing de Estrasburgo en el que juega Valentín "Colo" Barco obtuvo una marca histórica para la institución tras consumarse la victoria por 1 a 0 frente a Nantes -en condición de local- por la segunda fecha de la Ligue 1 de Francia. El conjunto de Alsacia se impuso por la mínima con un gol del neerlandés Emanuel Emegha a los 81 minutos de partido y, con la presencia del lateral izquierdo surgido en Boca Juniors (quien ingresó sobre el final del primer tiempo), rompió una racha negativa que se mantuvo por más de 30 años.

Con el triunfo en el Stade de la Meinau, el cuadro que dirige técnicamente Liam Rosenior comenzó con el pie derecho en el certamen local luego de haber vencido también al Metz de visitante en la primera jornada. Por primera vez en 32 años, el equipo ganó en sus primeras dos presentaciones en la máxima categoría del fútbol francés: la última ocasión en la que lograron eso fue en la temporada 1992-1993, cuando se impusieron sobre el Lille y el Valenciennes, por 2 a 0 y 2 a 1 respectivamente.

En este último duelo, el bonaerense de 21 años arrancó como suplente pero entró a los 41 minutos por Andrew Omobamidele para conformar la línea de tres defensores planteada por Rosenior. Si bien no tuvo participación en el gol, se mostró sólido a la hora de marcar y dejó detalles de su enorme calidad en la salida con pelota desde su propia área. Ahora, después de finalizar la jornada como uno de los líderes en la Ligue 1 junto con Lyon, Toulouse y Paris Saint-Germain, Racing visitará al Brøndby de Dinamarca por los playoffs de la Conference League, tras igualar sin goles en el encuentro de ida disputado en Estrasburgo.

Con gol de Emegha, Racing volvió a ganar y se mantiene entre los líderes de la Ligue 1.

El gran refuerzo de ultima hora que ilusiona al Colo Barco en Racing de Estrasburgo

Luego de conseguir los primeros tres puntos en la Ligue 1 de Francia con Racing de Estrasburgo contra Metz por 1 a 0 en condición de visitante, ahora Valentín "Colo" Barco recibió una gran noticia. Es que el conjunto galo sumó un nuevo refuerzo en las últimas horas proveniente de un gigante inglés y ya se unirá a las prácticas junto al resto del plantel. Casualmente, es un excompañero del surgido en Boca Juniors que volverá a jugar con él en la cancha. Se trata del volante paraguayo Julio Enciso, a quien en un principio compró Chelsea pero rápidamente lo cedió al equipo francés.

Las estadísticas del Colo Barco en Racing de Estrasburgo