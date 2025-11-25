La OTAN envía aviones a Rumanía tras la mayor incursión de drones hasta la fecha

FOTO DE ARCHIVO. Una bandera de la OTAN ondea en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica

5 nov (Reuters) -Aviones de combate rumanos y alemanes de la OTAN se movilizaron el martes cerca de la frontera de Rumanía con Ucrania para responder a la incursión de un dron que penetró más profundamente que nunca en el espacio aéreo rumano, en lo que Bucarest calificó de provocación rusa.

El ministro de Defensa, Ionut Mosteanu, dijo que los pilotos de la OTAN estuvieron a punto de derribar un avión no tripulado que había penetrado repetidamente en el espacio aéreo del país miembro de la alianza, pero que habían desistido por temor a causar daños en tierra.

Más tarde se encontraron en territorio rumano fragmentos de dron sin carga explosiva.

"Estamos ante una nueva provocación rusa contra Rumanía, un dron que el ejército rumano y los Eurofighter alemanes han intentado derribar", dijo Mosteanu.

"Mi hipótesis es que (los pilotos) analizaron los posibles daños colaterales y (...) optaron por no entablar combate", añadió.

Los drones rusos habían atacado puertos ucranianos durante la noche cerca de la frontera con Rumanía, situada al otro lado del río Danubio.

La del martes fue la decimotercera incursión en el espacio aéreo rumano desde que Rusia invadió Ucrania en 2022. Además de ser la más profunda, también fue la primera que tuvo lugar durante el día, en lugar de por la noche.

EL DRON FUE RASTREADO MÁS DE 100 KM TIERRA ADENTRO

El Ministerio de Defensa rumano ha informado de que, en un primer momento, movilizó dos Eurofighter de una misión de policía aérea alemana en Rumanía, que rastrearon un dron en el condado de Tulcea, en el sureste del país, antes de que volviera a entrar en Ucrania.

Posteriormente, el ejército envió dos cazas F-16 rumanos después de que los radares detectaran una segunda violación del espacio aéreo en el condado vecino de Galati. Mosteanu dijo que le siguieron otros dos Eurofighters.

Según el Ministerio, los aviones rastrearon el dron en dirección al condado de Vrancea, que no comparte frontera con Ucrania y se encuentra a más de 100 kilómetros tierra adentro.

Se advirtió a los residentes de los tres condados que se pusieran a cubierto, advertencia que se levantó posteriormente.

Rumanía comparte 650 kilómetros de frontera con Ucrania.

En una visita a las soldados estadounidenses en la base aérea rumana de Mihail Kogalniceanu, el general Christopher Donahue, comandante del Ejército de Estados Unidos en Europa y África, dijo que se desplegará en Rumanía una nueva capacidad capaz de derribar aviones no tripulados.

"Lo hemos probado y está en las fases finales de ser empleado. Los soldados rumanos y otros soldados de la alianza han sido entrenados en esta capacidad y sé que van a ver esta capacidad en el Delta (del Danubio) muy pronto".

Rumanía cuenta con legislación que le permite derribar drones en tiempos de paz si hay riesgo para la vida o la propiedad, pero aún no ha hecho pleno uso de ella.

La tensión ha aumentado en el flanco oriental de Europa en los últimos meses, después de que presuntos drones rusos violaran el espacio aéreo de varios Estados de la OTAN.

La última violación ha tenido lugar mientras representantes estadounidenses y ucranianos mantenían conversaciones para reducir las diferencias entre ellos sobre un plan para poner fin a la guerra, tras acordar modificar una propuesta estadounidense que Kiev y sus aliados europeos consideraban una lista de deseos del Kremlin.

Con información de Reuters