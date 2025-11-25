Netflix despide "Stranger Things" con paseos en bici y bombardeo de productos

FOTO DE ARCHIVO: Los miembros del elenco Noah Schnapp y Millie Bobby Brown asisten a la proyección de la temporada final de la serie de televisión "Stranger Things", en Odeon Luxe Leicester Square en Londres, Reino Unido

GELES, 25 nov (Reuters) -"Stranger Things", la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix , está a punto de llegar a su fin con una campaña de promoción y artículos publicitarios digna de una superproducción cinematográfica.

Antes del estreno de la quinta y última temporada el miércoles, miles de personas acudieron a Los Ángeles a un evento ciclista llamado "Un último paseo", un guiño a los adolescentes ciclistas de la serie en la ciudad ficticia de Hawkins, Indiana.

Los minoristas están ofreciendo de todo, desde cereales Demogorgon Crunch hasta mochilas del Hellfire Club para lo que es el mayor programa de productos de consumo de Netflix hasta la fecha, dijo la directora de mercadotecnia de Netflix, Marian Lee.

Las tiendas Target están vendiendo más de 150 productos de "Stranger Things".

Muchas marcas se inclinan por la nostalgia ochentera. Gatorade ha recuperado el sabor Citrus Cooler de los 80, y Walmart vende una colección de Osos Amorosos de "Stranger Things", uno de los juguetes más vendidos de aquella época.

La campaña promocional se extiende por todo el mundo.

"Se trata de un espectáculo que realmente tiene resonancia mundial", afirma Lee.

En París, los visitantes pueden recorrer un mercado navideño de Hawkins en los grandes almacenes Galeries Lafayette. Una experiencia de "Stranger Things" con el laboratorio Hawkins ha hecho escala en San Francisco, Nueva York, Río de Janeiro y Sídney. Las nuevas Casas Netflix dentro de los centros comerciales cuentan con zonas de "Stranger Things".

En lugar de lanzar todos los episodios a la vez, Netflix escalonará los episodios de la temporada final en torno a los principales días festivos. Cuatro episodios se estrenarán el miércoles, víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, tres el día de Navidad en diciembre y el episodio final el 31 de diciembre.

"Stranger Things", protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Noah Schnapp, no pasará desapercibida durante estas fiestas. Una carroza de "Stranger Things" con la banda de rock de los 70 y 80 Foreigner aparecerá en el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. Llegarán más productos para tentar a los compradores navideños.

Este enfoque global es similar al que emplean los estudios de cine para películas de gran presupuesto como "Barbie" o "Wicked", según Amanda Cioletti, experta en tendencias de licencias y vicepresidenta de contenido y estrategia de la empresa de investigación Informa Markets Global Licensing Group. Los programas de televisión rara vez reciben ese trato.

"Vemos 'Stranger Things' en todas partes", dijo Cioletti. "Cuando estás en las redes sociales, la ves, y la ves en todos los escaparates. Lo ves en cualquier otro sitio que tenga sentido".

Los aficionados que acudieron al paseo en bicicleta por Los Ángeles expresaron su expectación por la última temporada de una serie que comenzó hace nueve años.

"La serie empezó cuando yo estaba en sexto curso, así que tenía la misma edad que los personajes cuando empezó", dijo Chloe Allen, de 21 años. "Definitivamente ha sido una gran parte de mi vida".

Netflix espera mantener a los seguidores interesados en el mundo de "Stranger Things" durante años. Una obra de teatro llamada "Stranger Things: La primera sombra" se está representando en Broadway y en el West End de Londres, y una serie de animación está prevista para el próximo año.

También está previsto una serie derivada de acción real. "No es una continuación de la historia de Hawkins, de estos personajes, pero sigue en el universo de 'Stranger Things'", dijo el co-creador Ross Duffer.

El productor ejecutivo Shawn Levy reveló pocos detalles, pero aseguró que él y los hermanos Duffer ofrecerán algo nuevo a los seguidores.

"Nunca vamos a repetirnos", dijo Levy.

Con información de Reuters