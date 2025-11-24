Jimmy Cliff, pionero de la música reggae, fallece a los 81 años

FOTO DE ARCHIVO: El músico jamaicano Jimmy Cliff se presenta durante el décimo festival internacional de música Mawazine World Rhythms en Rabat.

4 nov (Reuters) -Jimmy Cliff, el legendario cantante jamaicano que, junto con Bob Marley, popularizó el reggae, el ska y el rocksteady a lo largo de seis décadas de carrera, falleció, según anunció el lunes en Facebook su esposa, Latifa Chambers.

Nacido James Chambers el 30 de julio de 1944 durante un huracán en la parroquia de St. James, al noroeste de Jamaica, se trasladó en los años 50 de la granja familiar a Kingston, la capital del país, con su padre, decidido a triunfar en la industria musical.

Con sólo 14 años se hizo famoso en todo el país por la canción "Hurricane Hattie", de su autoría.

Cliff grabó más de 30 álbumes y actuó en todo el mundo, incluso en París, Brasil y la Exposición Universal de Nueva York de 1964. Al año siguiente, Chris Blackwell, de Island Records, el productor que lanzó a Bob Marley and the Wailers, invitó a Cliff a trabajar con él en Reino Unido.

Más tarde, Cliff se dedicó a la interpretación y protagonizó la película clásica de 1972 "The harder they come", dirigida por Perry Henzell, que dio a conocer la música reggae a un público internacional. La película retrataba los aspectos más crudos de la vida jamaicana, redefiniendo la isla como algo más que un patio de recreo turístico de cócteles, playas y cascadas.

"Cuando haya logrado todas mis ambiciones, entonces supongo que lo habré conseguido y podré decir 'genial'", dijo en una entrevista en 2019, mientras perdía la vista. "Pero sigo teniendo hambre. Lo quiero. Todavía tengo el fuego ardiente que quema intensamente dentro de mí, como acabo de decirte. Aún me quedan muchos ríos por cruzar".

Conocido en parte por los singles "You can get it if you really want it" y "Many rivers to cross", así como por sus versiones de "I can see clearly now", de Johnny Nash, que apareció en la banda sonora de la película de 1993 "Jamaica bajo cero", y "Wild world", de Cat Stevens, Cliff fue un prolífico escritor que entretejía sus opiniones humanitarias en sus canciones.

Bob Dylan dijo que "Vietnam" de Cliff era la mejor canción protesta jamás escrita.

La inclinación antisistema de la música de Cliff dio voz no sólo a las penurias a las que se enfrentaban los jamaicanos, sino al espíritu y la alegría que perseveraban a pesar de la pobreza y la opresión. A lo largo de los años, Cliff trabajó con The Rolling Stones, Elvis Costello, Annie Lennox y Paul Simon.

En 2012 ganó un premio Grammy al mejor álbum de reggae por "Rebirth", que fue producido por Tim Armstrong, de la banda punk Rancid, y otro Grammy en 1984 por "Cliff Hanger".

Cliff recibió del Gobierno jamaicano la Orden del Mérito, la más alta condecoración en las artes y las ciencias. En 2010 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

(Editado en español por Carlos Serrano)